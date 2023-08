Au Sahel, le vent de l'instabilité souffle fort, emportant avec lui les alliances de longue date. La région, déjà témoin de la contestation croissante de la présence française au Mali et au Burkina Faso, voit maintenant le Niger, pivot central de cette zone, basculer dans une incertitude géopolitique. Au cœur de cette tempête se trouve la base américaine d'Agadez, un élément-clé de la stratégie militaire des États-Unis en Afrique. Historiquement, la France a joué un rôle majeur dans cette région, en raison de ses liens coloniaux et de ses efforts pour protéger ses alliés dans la région.

Pourtant, face à des tensions croissantes, elle a vu sa position remise en question au Mali et au Burkina Faso. Aujourd'hui, le Niger, autrefois proche allié de la France, semble également s'éloigner. Les militaires, qui ont pris le pouvoir après le renversement du Président Mohamed Bazoum, montre des signes de rapprochement avec Moscou. Ce virage pourrait mettre Paris dans une position encore plus délicate que celle de Washington.

Pour les USA, la base d'Agadez, établie en 2014, est devenue bien plus qu'un simple point de lancement pour drones de surveillance. Aujourd'hui, elle abrite des drones armés Reaper et représente l'initiative la plus ambitieuse jamais réalisée par l'US Air Force en Afrique. Mais son avenir est incertain. Selon le site Intellinews, l'accord signé dans le cadre de cette base militaire a une durée de 10 ans et expire donc très bientôt. Ya-t-il un risque de non renouvellement avec les nouvelles autorités? Les relations avec le nouveau régime sont, pour le moment, ambigües.

Alors que la France pourrait ressentir les premiers soubresauts de ces changements géopolitiques, les États-Unis, eux aussi, vont devoir négocier si les militaires restent au pouvoir malgré tout. La perte potentielle de la base d'Agadez serait un revers significatif pour leur stratégie africaine. Cependant, les dynamiques en cours au Sahel suggèrent que la France, avec son histoire complexe dans la région, pourrait être confrontée à des défis plus imminents que ceux auxquels les États-Unis sont confrontés.

L'avenir du Sahel est incertain, et les puissances étrangères vont devoir naviguer avec prudence dans ce paysage en mutation rapide. Entre alliances changeantes, contestations locales et enjeux géopolitiques mondiaux, la région promet d'être un théâtre majeur des relations internationales dans les années à venir.