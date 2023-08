Dans la matinée de ce jeudi 10 août 2023, la direction diocésaine de la santé de Cotonou a effectué un atelier basé sur les réformes engagées pour la redynamisation des systèmes sanitaires diocésains de Cotonou. Les systèmes sanitaires diocésains de Cotonou sont désormais répartis en trois pôles d'excellence. Le centre de santé Saint Jean de Cotonou sera exclusivement dédié à la maternité et aux soins pédiatriques.

L'hôpital Saint Luc de Cotonou sera dédié à la médecine générale, la chirurgie et les spécialités. L'hôpital Padré Pio de Cotonou sera chargé des examens médicaux et diagnostiques. Cette décision de la direction diocésaine de la santé de Cotonou entrera en vigueur à compter du premier octobre prochain. Selon le directeur diocésain de la santé de Cotonou, cette disposition a été prise en vue de faire efficacement face aux difficultés auxquelles font face les centres diocésains relativement à la qualité des prestations et aux finances.

Nous allons nous écouter. Nous allons faire des suggestions pour opérationnaliser la dynamique de la marche synodale. Nous allons surtout nous engager , a déclaré le vicaire général du diocèse de Cotonou, Théophile Akoha, au cours de l'atelier qui a rassemblé les acteurs des systèmes sanitaires diocésains le jeudi 10 août 2023.