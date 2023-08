Mauvaise nouvelle pour les fans du rappeur canadien, Tory Lanez de son vrai nom Daystar Peterson. En effet, le verdict est tombé pour le chanteur âgé de 31 ans, dans l’affaire qui l’oppose à la célèbre rappeuse américaine Megan Thee Stallion. Selon les informations de la presse américaine, l’homme a été condamné à 10 ans de prison pour avoir tiré des balles réelles sur les pieds de la rappeuse. L’information a été confirmée par le média TMZ. Il faut dire que cette affaire dure plusieurs années. Le drame avait eu lieu dans la nuit du 12 juillet 2020, suite à une fête à laquelle les deux artistes avaient pris part.

Reconnu coupable de trois chefs d’accusation

À en croire le témoignage de Megan, la fusillade était due à une dispute entre elle et Tory Lanez qui avait commencé alors qu'ils étaient dans une voiture. Notons que pour cette affaire, le rappeur avait été reconnu coupable, en 2020, de la fusillade. Tory Lanez avait été mis en prison, deux ans plus tard. Il a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation, à savoir : agression avec une arme à feu semi-automatique, possession d'une arme à feu dissimulée et non enregistrée et décharge négligente d'une arme à feu. Selon le rappel des faits, la chanteuse se trouvait dans un véhicule avec Tory Lanez quand ce dernier a décidé de tirer dans ses pieds.

Rappelons que l’arme utilisée selon le Tribunal est semi-automatique. Durant la dispute qui a débouché sur le tir, le rappeur exigeait à la chanteuse de danser. La chanteuse qui est sortie de son véhicule, blessée, est allée demander de l’aide dans une maison voisine. Le rappeur canadien, qui était en état d’ivresse, a présenté ses excuses et a par ailleurs proposé de la raccompagner à son domicile. Il lui aurait également proposé de l’argent pour étouffer l’affaire. Megan Thee Stallion avait été hospitalisée et les médecins lui avaient retiré plusieurs éclats de balle.