L’accident qui a eu lieu au cours du week-end dernier à Sèmè Kraké continue de faire la une de la presse béninoise. Selon cette dernière, l’important incendie causé par l’essence de contrebande, communément appelé Kpayo, a fait 35 morts. Suite à cette tragédie qui a eu lieu le samedi 23 septembre 2023, le gouvernement a réagi. Il a, en effet, manifesté sa volonté d’avoir un point sur les sites d’entreposage d’essence dans les villes et les villages. À cet effet, un communiqué du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale adressé aux Secrétaires Exécutifs et aux maires a été publié dans un message radio.

Ledit point est attendu au ministère de la Décentralisation

Dans le communiqué, signé par le ministre de la Décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotegnon, il est écrit : « Suite à l’incendie survenu à Sèmè-Kraké, le samedi 23 septembre, et pour éviter la survenue de pareille situation dans d’autres localités, il vous est demandé de vouloir bien prendre des dispositions nécessaires afin de faire le point exhaustif des sites d’entrepôt d’essence dans les villages ou quartiers de ville de votre circonscription administrative respective ». Le ministre continue en indiquant que ledit point est attendu au ministère de la Décentralisation « le mardi 26 septembre à 17 heures au plus tard ».

Pour rappel, le ministre béninois de la décentralisation n’est pas le seul membre du gouvernement à réagir après le drame de Sèmè-Kraké. Romuald Wadagni, ministre en charge de l’économie et des finances, s'était rendu au chevet des victimes, d'une importante délégation gouvernementale. Admettant la dangerosité de la vente d’essence frelatée, le Ministre Wadagni a souligné également qu'elle constitue un moyen de subsistance pour des milliers de familles béninoises. Il a saisi l’occasion pour faire savoir que d’ici 2024, des mini-stations seront répandues sur tout le territoire béninois.