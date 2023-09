Le samedi 23 septembre dernier, la ville de Parakou a abrité l'assemblée générale ordinaire de la fédération béninoise de basketball. Un rendez-vous au cours duquel plusieurs décisions ont été prises pour un bel avenir de ce secteur sportif. A quelques jours du lancement du championnat professionnel et amateur de basketball au Bénin, les responsables de ladite discipline s'étaient rencontrés le samedi 23 septembre 2023 à Parakou.

C'était à l'occasion d'une assemblée générale ordinaire. Cette assemblée a favorisé plusieurs décisions favorables à l'évolution du basketball au Bénin. Après le bilan présenté par le président Islahinl Onifadé qui a reçu l'approbation à l'unanimité des délégués, le démarrage du remplissage des formalités administratives a été acté en prelude au démarrage ce samedi, 28 octobre 2023 du championnat proprement dit.

Dans ce cadre, il y aura désormais la dématérialisation des feuilles de match lors des matchs du championnat professionnel. Le maintien du nombre d’étrangers à six alors que la limitation est à trois étrangers sur le terrain. Il y aura aussi, l’établissement d’une licence obligatoire pour les arbitres et les entraîneurs. De même, il sera question de la réhabilitation du Hall des arts, loisirs et sports (Hals) de Cotonou en accord avec l’Agence pour l’entretien et l’exploitation des parcs, édifices et places publiques (Apep). Et, pour une bonne communication autour des championnats, il a été retenu de faire signer par les responsables de la communication des sociétés sportives, une Charte de bonne conduite.

Toujours concernant les nouvelles règles, il y a la mise en place d’une Ligue professionnelle de basketball 3×3 à l’horizon 2025. Enfin, il sera mis en conformité aux dispositions de décret N°91-281 du 17 décembre 1991 portant approbation des statuts types des fédérations sportives de la République du Bénin en son article 15.