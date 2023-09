Cet été, le monde du football a été secoué par une nouvelle sensationnelle : Neymar, la superstar brésilienne, a été transférée à Al-Hilal en Arabie Saoudite pour une durée de deux saisons. Un transfert qui a suscité de nombreuses réactions et questions parmi les fans et les experts du football. Bien sûr, le talent de Neymar ne fait aucun doute, et de nombreux observateurs ont exprimé des regrets quant à la destination qu'il a choisie pour sa prochaine aventure. Quitter le Paris Saint-Germain et le football européen pour rejoindre la Saudi Pro League est perçu comme un choix audacieux, voire risqué, par certains.

Cependant, pour Neymar, ce changement de cap ne signifie pas seulement une transition sportive, mais aussi un nouveau chapitre de sa vie. Le Brésilien, en plus de son salaire déjà considérable, aura largement de quoi se consoler de la pression des attentes sportives. On parle d'un package financier estimé entre 300 et 400 millions d'euros sur la durée de son contrat avec Al-Hilal. Un montant qui peut sembler extravagant, mais qui témoigne de l'importance que le club saoudien accorde à sa nouvelle star.

Cependant, Neymar ne peut pas se permettre de se relâcher sous le soleil saoudien. En effet, malgré le niveau de compétition potentiellement moins élevé de la Saudi Pro League par rapport aux grands championnats européens, l'international brésilien ne peut ignorer les attentes qui pèsent sur ses épaules. Avec la Seleção, l'équipe nationale brésilienne, Neymar reste un acteur clé et doit maintenir son niveau de performance pour répondre aux exigences de son pays.

L'ancien entraîneur de l'équipe saoudienne, Rogerio Micale, souligne l'impact énorme de l'arrivée de Neymar dans le championnat saoudien. Il devient instantanément le plus grand nom de la Saudi Pro League et est attendu par les supporters pour des performances dignes de sa réputation. Neymar a l'opportunité de devenir une véritable idole pour les fans d'Al-Hilal, mais en cas de défaillance, la pression sur ses épaules sera immense.

Cependant, Neymar aurait quelques incitations supplémentaires pour maintenir son niveau de jeu à son maximum à en croire l'ancien entraineur du club saoudien. Outre son salaire généreux, le président d'Al-Hilal est connu pour sa générosité lors des matchs importants. Il peut tripler les primes prévues pour les joueurs, offrant ainsi une motivation financière supplémentaire pour exceller sur le terrain. De plus, des cadeaux tels que des montres en or et des stylos sont régulièrement distribués aux joueurs, montrant ainsi l'engagement du club envers son équipe.

« Le président (d’Al-Hilal) est très actif, il fait le lien entre le club et le prince. Dans les matchs importants, ils vont même jusqu'à tripler le montant de la prime qui était prévue, a-t-il révélé. Ils aiment aussi donner des montres en or et des stylos comme cadeaux aux joueurs», aurait déclaré l’ancien entraîneur de l’équipe saoudienne Rogerio Micale selon nos recoupements d'information.