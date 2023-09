Le domaine technologique fait l’objet d’une concurrence intense entre les plus grandes puissances du monde. Le monde est sans conteste entrain de basculer dans une nouvelle ère où la technologie va constituer le baromètre de la puissance des pays. Depuis quelques années, les élites mondiales ont mis en place un certain nombre de mécanismes pour enclencher le processus de transition écologique. Dans cette nouvelle voie, le secteur automobile aura une très grande place. C’est dans cette optique que les États les plus puissants de la planète mettent les bouchées doubles pour développer les voitures et batteries électriques.

Deux pays en particulier investissent des sommes considérables dans le secteur, il s’agit des États-Unis et de la Chine. Un autre pays, la Corée du Sud, s’affirme aussi avec l’atout de détenir une expertise de pointe qui lui permet d’avoir un train d’avance. Cependant, en termes de financement, l’Empire du Milieu et le Pays de l’Oncle Sam sont très loin devant. La Chine a réussi ces dernières années à avoir un train d’avance sur son rival américain, mais elle ne se repose pas sur ses lauriers, car les Américains ne lésinent pas sur les moyens pour rattraper leur retard. Les deux grandes superpuissances utilisent différentes stratégies pour s’assurer le leadership dans la production des batteries et voitures électriques.

L’empire du Milieu a fait main basse sur les différentes chaînes d’approvisionnement alors que Washington fait en sorte d’attirer les meilleurs experts dans le domaine avec d’importants fonds de recrutement. Face à cette concurrence féroce entre Américains et Chinois, les Européens ont du mal à suivre le rythme. L’Allemagne par exemple a un grand potentiel avec des marques comme Opel, Volkswagen, BMW, Mercedes. Cependant, ces marques peinent à s’illustrer, car la Chine a inondé le marché européen avec son expertise.

Sous le mandat de Donald Trump, les USA et Pékin se sont lancés dans une intense guerre commerciale qui a mis à rude épreuve l’économie mondiale. Les deux superpuissances ne se font aucun cadeau pour imposer leur hégémonie. Le Lithium est un composé essentiel qui entre dans la fabrication des voitures électriques et les deux nations sont activement à sa recherche. Il se trouve que l’Afrique regorge de cette ressource et d’autres métaux précieux qui sont extrêmement convoités.

De grands projets Américains et Chinois sont annoncés pour exploiter des mines de Lithium aux quatre coins de l’Afrique. Le continent africain doit prendre conscience de son statut et créer un cadre favorable qui lui permettra de profiter au maximum de ses terres rares. Un pays comme la Zambie qui va bénéficier des investissements Américains et Chinois a décidé de tracer une feuille de route qui va lui donner la possibilité de créer une véritable industrie autour des voitures électriques.