Publicité

Cotonou a abrité la 43ème édition des assises des maires francophones. Un rendez-vous commencé depuis le 11 octobre a pris fin ce samedi 14 octobre avec une forte représentation des élus communaux francophones. Au terme de ce conclave, plusieurs décisions ont été prises à travers une déclaration d'ensemble. Les assises de Cotonou ont porté un signe particulier pour l'évolution des communes francophones.

Plusieurs maires, experts et représentants de la Société civile, sont venus partager leurs expériences et trouver des solutions communes aux problématiques urbaines. Après quatre jours d'intenses débats et d'échanges, la 43ème édition des Assises des Maires Francophones a pris fin ce samedi 14 octobre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. Les participants, venus du monde entier, ont adopté une déclaration regroupant d'excellentes résolutions pour l'avenir des villes francophones. La déclaration porte sur l'importance de la gouvernance locale et de la participation citoyenne dans la prise de décision.

Publicité

Les maires ont insisté sur la nécessité d'impliquer les habitants dans la gestion de leur ville, afin de favoriser un développement inclusif et équitable. Ils ont souligné l'importance de l'échange et de la coopération entre les villes francophones, afin de partager les bonnes pratiques et de trouver des solutions innovantes aux défis urbains.

Lire ci-dessous la déclaration finale. DÉCLARATION DE COTONOU.

Les Mairesses et Maires francophones des cinq continents, membres de l’Association Internationale des Maires Francophones, réunis en Congrès à Cotonou du 11 au 14 octobre 2023; Conscientes et conscients des problèmes qui se posent dans les relations inter-étatiques et leurs conséquences dramatiques au niveau local; Conscientes et conscients de l’importance de la coopération décentralisée pour apporter une réponse territoriale aux enjeux de développement durable; Conscientes et conscients de la nécessité de soutenir les populations collectivement victimes des crises économiques, sociales, environnementales qu’elles doivent trop souvent affronter dans la solitude; Conscientes et conscients des risques qu’engendre l’exacerbation des relations entre les sociétés civiles ainsi qu’entre les différents échelons de pouvoir; Rappellent leur attachement : Au respect et à l’intégrité de la vie humaine; Au dialogue et au vivre ensemble en harmonie; À la possibilité de mener les plus vives controverses tout en assurant la paix civile; Aux démarches qui évitent les pires situations susceptibles de fracturer les sociétés, avec leurs conséquences dramatiques tant individuelles que collectives; À la solidarité internationale des collectivités locales, dans sa diversité et sa complémentarité, au service de la paix et du développement; À une organisation territoriale, avec des droits spécifiques, qui facilite l’activité économique et sociale locale; À la constitution de nouvelles alliances culturelles et intellectuelles;