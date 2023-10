Publicité

Le parti politique béninois d’opposition avait tenu, le dimanche 15 octobre 2023, son premier congrès extraordinaire. Ce dernier s’est terminé sur une bonne note, avec notamment la présidence du parti qui a été remise à l’ancien président de la république, Thomas Boni Yayi. Cependant, ce n’était pas la seule question qui a été abordée lors du congrès. Hormis l'élection de l'ancien chef d'État comme leader du parti, l'événement a été marqué par l'adoption d'une résolution spéciale appelant à la libération de Reckya Madougou, la candidate du parti à la présidentielle de 2021 et ex-ministre béninoise.

Ils exigent sa libération immédiate

La femme politique est, en effet, détenue depuis plus de deux ans et condamnée à 20 années d’emprisonnement. En dépit, des multiples appels à sa libération, incluant l'avis du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, demandant sa libération immédiate, le gouvernement béninois est resté silencieux. Face à cette situation, Les Démocrates réunis lors du congrès ont saisi l'occasion pour réaffirmer leur soutien à Reckya Madougou et de demander sa libération immédiate. Ils ont également sollicité l'implication du corps diplomatique accrédité au Bénin pour mettre un terme à cette détention qu'ils jugent « arbitraire » et qui dure depuis trop longtemps.

La résolution spéciale adoptée lors du congrès met en lumière ces préoccupations et appelle à l'action pour obtenir la libération de Reckya Madougou.

RESOLUTION SPECIALE POUR LA LIBERATION DE MADAME LA MINISTRE RECKYA MADOUGOU

– Vu la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;

– Vu la loi n°2019-41 du 15 novembre 2019 modifiant et complétant la loi n°2018-31 portant Charte des partis politiques en République du Bénin ;

– Vu les documents fondamentaux du parti ;

– Considérant que le Bénin est parti à la déclaration universelle des droits de l’homme;

– Considérant que le Bénin est parti au pacte international relatif aux droits civils et politiques

– Considérant que le Bénin a été élu au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies depuis 2021.

– Considérant l’avis n°51/2022 du 31 août 2022 rendu par le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire ;

– Considérant que le Groupe de travail des Experts indépendants des Nations Unies sur la détention arbitraire a demandé au Gouvernement béninois de mettre en liberté immédiatement Madame Reckya MADOUGOU de la dédommager, d’ouvrir une enquête sur les auteurs de sa situation et de prendre des mesures appropriées;

– Considérant que le GTDA a donné au Gouvernement du Bénin, un délai de six (06) mois pour mettre en liberté Madame la Ministre Reckya MADOUGOU, au plus tard le 07 mai 2023.

Nous militants du parti politique « Les Démocrates » :

1- Exigeons du Gouvernement Béninois, le respect de ses engagements internationaux à travers l’exécution intégrale de l’avis N°51/2022 du GTDA ;

2- Exigeons la libération immédiate de Madame Reckya MADOUGOU et tous ses codétenus Bio Dramane TIDJANI, Georges SACCA et Mohamed GBASSIRE ;

3- Exigeons la prise d’une loi d’amnistie à l’égard de la Ministre Reckya MADOUGOU et de tous ses codétenus ;

4- Invitons l’ensemble du corps diplomatique accrédité au Bénin, le représentant des Nations-Unies et l’ensemble de la communauté internationale à faire en sorte que la candidate du parti « Les Démocrates » aux élections présidentielles d’avril 2021 soit libérée et ce pour mettre fin à une détention arbitraire qui dure depuis 930 jours, soit deux ans sept mois.LE CONGRES