Chine: l’Iran bat l’Arabie Saoudite dans ce domaine

L’Iran a récemment dépassé l’Arabie saoudite en devenant le principal fournisseur maritime de pétrole de la Chine, selon les données fournies par le cabinet d’analyses Kpler. Cette réalisation découle d’un déstockage massif de pétrole brut entreposé dans les réservoirs flottants iraniens, permettant d’atteindre une moyenne record de 1,8 million de barils exportés quotidiennement vers la Chine. Cette situation contraste avec les tendances observées au cours des semaines précédentes.

Plus précisément, ce mois d’octobre, l’Iran a dépassé l’Arabie saoudite en tant que principal fournisseur de pétrole par voie maritime de la Chine, bien que la Russie conserve la première place si l’on prend en compte les flux par oléoducs. Cette réussite est attribuée en grande partie à l’importante libération de brut depuis les réservoirs flottants. Les arrivées de pétrole brut iranien ont atteint une moyenne quotidienne de plus de 1,8 million de barils, établissant ainsi un nouveau record.

L’augmentation des exportations de pétrole par l’Iran est devenue un élément crucial pour maintenir les prix du pétrole dans un contexte où l’offre était sous pression en raison des réductions de production et d’exportation de certains membres de l’OPEP et de leurs alliés. Les investisseurs surveillent attentivement cette situation, car l’implication de Téhéran dans le conflit entre Israël et le Hamas pourrait potentiellement entraîner un resserrement supplémentaire de l’offre sur le marché mondial du pétrole.

Pour rappel, plus tôt cette année, nous rapportions dans un de nos précédents articles que la Russie avait battu un record de vente de pétrole en Chine. Le pays dirigé par Vladimir Poutine impliqué dans la guerre en Ukraine, avait réussi cet exploit malgré les multiples sanctions imposées par les pays occidentaux en raison de l’offensive en Ukraine. Il convient de préciser que la dernière révélation issue de l’analyse des données du cabinet Kpler ne concerne que les exportations par voie maritime.