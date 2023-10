Les athlètes rameurs d'aviron seront officiellement en compétition le jeudi 5 octobre prochain. Un bouleversement du calendrier dû à certains réglages et dont les explications ont été faites par les dirigeants. D'autres mesures sont prises pour l'évolution de ladite discipline. Les championnats nationaux cadet, junior et senior, Homme et Dame prévus pour le weekend dernier, sera effectif pour les 5, 6, 7 et 8 octobre prochain sur la lagune de Porto-Novo.

C'est du moins ce qu'a décidé la commission chargée des compétitions de la Fédération béninoise d'Aviron dirigée par David Gbadamassi. Après le report dont les raisons ont été évoquées, et dont les clubs ont été sommés, le moratoire demandé par ceux-ci a été respecté. La mise à jour des papiers était l'une des conditions sine qua non pour prendre part aux compétitions de cette saison.

En effet, à la date d'aujourd'hui, tous les clubs ont pu remplir les conditions exigées pour prendre part aux différents championnats. En rappel, réunis le jeudi dernier, les membres de la Commission des compétitions ont décidé d'accepter la doléance des autres clubs. Il faut rappeler que pour ces championnats, il y aura de l'ergomètre et bien évidemment de l'aviron aussi bien en Homme qu'en Dame. Rendez-vous donc à partir du 5 octobre pour la fête des bateaux à Porto-Novo.

L'aviron fait partie de la famille des sports nautiques. C'est un sport olympique depuis la création des Jeux olympiques modernes en 1896 sous l'impulsion du Baron Pierre de Coubertin. Lors du championnat de l'année dernière à Cotonou, trois localités étaient au podium. Il s'agissait de So Ava, So Tchanhoué et Ganvié.