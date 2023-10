Publicité

Au lendemain de l'incendie qui avait lieu sur le parking de Sekandji la semaine dernière, la même zone a été également le théâtre d'un fait insolite. Il s'agit du décès de Brice Chadaré. Son corps a été retrouvé sans vie dans un bas-fonds de PK10. Des informations reçues, Brice Chadaré et son ami Epiphane s'étaient rendus au bar Sky le mercredi 4 octobre dernier dans la soirée.

Deux amis comme à leur habitude ont acheté à boire. Alors qu'ils avaient fini leur partie de breuvage, Brice a remarqué qu'il n'avait pas d'argent en poche pour régler la facture. Ainsi, il a décidé de le régler via son compte MTN Mobil Money. Après plusieurs tentatives sans succès, le gérant du bar et quelques jeunes aux alentours se sont saisis de ces deux amis et la bagarre a éclaté.

Puisque la compréhension ne venait pas, Epiphane a décidé d'aller rapidement à la maison pour prendre de l'argent et régler la facture. C'est ainsi qu'à son retour, il n'a pas retrouvé Brice. Il a décidé d'aller le voir chez lui afin de prendre ses informations de la suite de l’échauffourée. Sa surprise a été grande quand les parents ont répondu que celui-ci n'était pas rentré.

C'est ainsi que Epiphane s'est rendu au commissariat de police le lendemain jeudi 5 octobre. Après les recherches avec les forces de l'ordre, Brice a été retrouvé sans vie dans un bas-fonds de Sekandji PK10. Pour le constat, plusieurs blessures sur son corps. La police a donc arrêté Epiphane et le gérant du bar en attendant les enquêtes.