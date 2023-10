Fernand Lopez, une figure emblématique du MMA français et coach de plusieurs athlètes de renom, a récemment été confronté à son passé tumultueux. Dans une interview accordée au Parisien, il a reconnu avoir été condamné il y a cinq ans pour violences conjugales, qualifiant cet acte d'"inexcusable" et le considérant comme la plus grande erreur de sa vie. Il a décrit l'incident comme une gifle donnée à son ex-conjointe dans un moment de colère.

La révélation de cet acte sombre de son passé est survenue après une accusation publique de Cédric Doumbé, lors d'un événement du PFL à Paris. Après une victoire impressionnante contre Jordan Zebo, protégé de Lopez, Doumbé a dénoncé Lopez pour ses antécédents de violence. Cet incident a non seulement jeté une ombre sur la victoire de Doumbé, mais a également soulevé des questions sur la vie personnelle de Lopez, notamment une liaison entre Doumbé et l'ex-conjointe de Lopez.

Révélations sur révélations

Lopez, tout en reconnaissant ses erreurs, a également évoqué des moments de tension au sein de son couple, expliquant que des situations ont conduit son ex-compagne à lever la main sur lui et sa fille aînée. Il a souligné la nécessité d'aborder ces sujets avec nuance, tout en restant catégorique sur le fait qu'aucun homme ne devrait jamais lever la main sur une femme. Il est également intéressant de noter que Lopez et Doumbé partagent un lien complexe. Lopez a révélé que Doumbé avait eu une liaison avec son ex-compagne pendant qu'il était en voyage d'affaires aux États-Unis. Cependant, Lopez a insisté sur le fait que cette liaison n'était pas à l'origine des violences.

"Mon ex est diététicienne, je l’ai présentée à Cédric, comme à tous mes athlètes. Ils ont eu une liaison, ils couchaient ensemble pendant mes voyages aux États-Unis, raconte-t-il. Mais ce n’est pas la tromperie qui a mené aux violences.... Mon geste est inexcusable. Un être humain, un homme ne lève pas sa main sur une femme. C’est injustifiable de dire quoi que ce soit. Je suis allé au commissariat et j’ai reconnu avoir giflé ma femme. Je ne le dis pas pour excuser ce que j’ai fait, mais j’ai connu des moments de colère dans mon couple, ce qui a mené mon ex-compagne à porter la main sur moi et sur ma fille aînée, qui n’est pas la sienne." a révélé Fernand Lopez dans l'interview.

En dépit de la tourmente, Lopez cherche à avancer. Conscient de la gravité de ses actes, il est déterminé à se racheter, tout en admettant que la marque de ses actions le suivra toujours. Mais à travers cette confession et sa volonté de changer, Lopez espère trouver un chemin vers la rédemption.