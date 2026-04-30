FIFA : la CAF s'unit derrière Gianni Infantino pour sa réélection à la présidence

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé, jeudi 30 avril à Vancouver, le soutien unanime de ses 54 associations membres à la réélection de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA. Cette décision intervient à la veille du 76ᵉ Congrès de l’instance et consolide d’ores et déjà la position du président sortant avant le scrutin prévu en mars 2027.

L’appui africain stratégique

Le ralliement de la CAF représente un bloc de vote décisif. Au sein de la FIFA, chacune des 211 fédérations membres dispose d’une voix au congrès, ce qui confère aux 54 associations africaines un poids majeur dans tout processus électoral. Cette unanimité reflète une pratique établie : lors de précédentes réélections, Infantino avait bénéficié d’un même soutien sans opposition formelle des délégations africaines. La réunion de mercredi s’est tenue parallèlement aux travaux du Conseil de la FIFA qui se déroulaient également à Vancouver, à l’occasion de la tenue du 76ᵉ Congrès de l’instance sur le continent nord-américain.

Des réélections sans concurrent depuis 2016

Gianni Infantino occupe la présidence depuis février 2016, date de son élection lors d’un congrès extraordinaire. Il avait été réélu par acclamation en 2019 pour un mandat jusqu’en 2023, puis à nouveau en mars 2023 à Kigali sans adversaire déclaré, pour un mandat s’étendant jusqu’en 2027. Le scénario d’une réélection sans concurrent semble se dessiner à nouveau pour le scrutin à venir.

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Rabat accueillera le scrutin en 2027

L’élection à la présidence de la FIFA se tiendra lors du 77ᵉ Congrès, programmé le 18 mars 2027 à Rabat au Maroc. Plus de 2 000 représentants des 211 fédérations sont attendus dans la capitale marocaine pour cet événement. Les délégués se prononceront également sur l’organisation d’autres compétitions internationales lors de ce congrès annuel de l’instance footballistique mondiale.