L'intelligence, un concept multidimensionnel, a toujours été un sujet de débat et de fascination. Les tests de quotient intellectuel (QI) ont longtemps été utilisés pour quantifier l'intelligence, mais ils ne couvrent qu'un aspect du spectre cognitif. D'autres méthodes, comme les évaluations de la pensée critique, de la créativité ou de la résolution de problèmes, offrent une perspective plus large. Les compétences émotionnelles et sociales, la capacité d'adaptation et même l'éloquence linguistique sont désormais reconnues comme des indicateurs pertinents de l'intelligence. Ainsi, la manière dont quelqu'un s'exprime, comme le montre un récent classement des PDG, peut offrir des aperçus surprenants sur sa capacité intellectuelle.

Le pouvoir des mots ne cesse de fasciner. Récemment, Preply, une plateforme d'apprentissage en ligne a décidé d'aller plus loin en classant les PDG américains selon leur éloquence à travers une analyse linguistique. Et parmi les 100 dirigeants étudiés, le résultat est surprenant : Elon Musk se trouve à la 16ème position.

Un processus méticuleux

Le processus mis en place par Preply était méticuleux : les transcriptions des apparitions publiques de 100 dirigeants ont été analysées sur des durées de 60 à 180 minutes. Cette analyse se basait sur divers critères tels que la sophistication du vocabulaire, la pertinence contextuelle ou encore la pensée critique.

En tête du classement, nous retrouvons Demis Hassabis de DeepMind avec un score impressionnant de 87,33. Il est suivi de près par Stephen Schwarzman de Blackstone, classé second avec 74,33, et le célèbre investisseur Warren Buffet en troisième position avec 74,00. David Solomon de Goldman Sachs et Jeff Bezos, l'ex-PDG d'Amazon, complètent le top 5 avec respectivement 73,3 et 71,00. Parmi les autres PDG notables, Jensen Huang de Nvidia arrive en sixième position (70,33), Reed Hastings de Netflix est septième (70,00) et Mark Zuckerberg de Meta Platforms huitième (69,67), tandis que Bob Iger de Disney se classe neuvième (69,33).

Les plus riches, pas forcément les plus intelligents

Quant à Elon Musk, malgré ses prouesses avec Tesla et SpaceX, il se trouve à la 16ème place avec un score de 64,33. Sam Altman d'OpenAI est 34ème (59,33), tandis que Jack Dorsey, l'ancien PDG de Twitter, est bien plus bas, en 81ème position avec 45,33.

Il est également intéressant de noter les positions de certains dirigeants technologiques d'origine indienne : Shantanu Narayan d'Adobe est 27ème (61,33), Satya Nadella de Microsoft est 36ème (59,00) et Arvind Krishna d'IBM est 48ème (55,00). En bas de la liste, Sundar Pichai de Google se trouve en 71ème position avec un score de 50,00.

L'analyse de Preply rappelle l'importance du langage comme reflet de l'intelligence et de la réflexion. Dans un monde dominé par les innovations technologiques, cette étude souligne l'importance éternelle des mots et de la communication. Après tout, comme le démontre ce classement, les mots ont toujours le pouvoir de surprendre et d'impressionner.