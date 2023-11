Amnistie au Bénin: la proposition de loi des Démocrates toujours dans les tiroirs

Les députés du parti ‘’Les Démocrates » ont présenté en mars dernier une proposition d’une loi spéciale d’amnistie. Avec cette initiative, le groupe parlementaire ‘’Les Démocrates’’ entend œuvrer pour la ‘’réunification et la pacification’’ de la société béninoise. Mais depuis l’introduction de cette loi, son étude et son vote sont toujours en attente au Palais des Gouverneurs.

L’initiative vient du groupe parlementaire du parti revenu à l’Assemblée nationale après les législatives inclusives de janvier. Outre Reckya Madougou et Joël Aivo, sont également concernés Komi Koutche, Sébastien Ajavon, Valentin Djènontin Agossou, Léhady Soglo et bien d’autres encore. Le député Nourénou Atchadé, président du groupe parlementaire ‘’Les Démocrates’’ a expliqué que « le premier titre de la proposition de loi concerne l’amnistie des personnalités politiques en prison, des détenus politiques et tous ceux qui bénéficient d’une liberté provisoire. Le deuxième titre a pour objet, l’amnistie ou l’abandon des poursuites judiciaires à l’encontre de personnalités politiques vivant en exil ». Nourénou Atchadé, a par ailleurs invité tout le peuple, la Société civile, les confessions religieuses et les chefs coutumiers béninois à soutenir cette proposition de loi.

Le parti ‘’Les Démocrates’’, seule formation de l’opposition à l’Assemblée nationale béninoise, ne compte que 28 députés sur les 109 élus. La minorité parlementaire a conscience qu’avec ses seules voix, la proposition de loi n’a aucune chance d’aboutir. Elle appelle par conséquent, la majorité parlementaire à se joindre à l’initiative. « Nous invitons nos collègues de la majorité parlementaire à ne ménager aucun effort pour faire passer la proposition de loi dans l’intérêt du Bénin. Il est temps de désamorcer la bombe politique qui risque de nous emporter tous si rien n’est fait, » exhorte le député Noureinou Atchadé.

L’opposition parlementaire invite aussi le président Patrice Talon à s’impliquer pour la réussite de la proposition de loi. Selon le député Atchadé, le président a ainsi, une bonne occasion pour renforcer « son bilan économique, politique et social ». Celles-ci demandaient la libération de Reckya Madougou, en novembre 2022. Minoritaires au Parlement, les élus de l’opposition demandent à la majorité de les soutenir, dans l’intérêt du Bénin. Pourtant depuis lors, la loi introduite en mars 2023 est restée dans les tiroirs du Parlement. Son étude et son adoption n’ont pas encore été inscrite à l’ordre du jour des plénières qui se sont succédées jusque-là. Du coup on se demande quel est l’avenir de cette proposition de loi. Mais, les débats seraient toujours en cours selon certaines informations.

Il faut le rappeler, Réckya Madougou, cadre du parti ‘’Les Démocrates’’ est en détention depuis mars 2021. Elle a été condamnée à 20 ans de prison pour « financement du terrorisme« . Elle avait été arrêtée alors qu’elle se préparait à concourir pour la présidentielle d’avril 2021. Le Pr Frédéric Joël Aïvo, quant à lui, arrêté en avril 2021, a écopé de 10 ans de prison pour « complot contre la sûreté de l’Etat« . Il avait aussi annoncé sa candidature à la dernière élection présidentielle mais, son projet n’a pas prospéré faute de parrains pour le soutenir. L’opposition béninoise le considère aussi comme un ‘’prisonnier politique’’ du régime en place à Cotonou.