Bénin : Talon réconcilie les protagonistes de la Mosquée centrale de Cadjèhoun

Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, est intervenu pour régler les conflits internes qui avaient entraîné la fermeture de la Mosquée centrale de Cadjèhoun. Selon les informations de la presse, le chef de l’État a organisé une réunion le mardi 31 octobre 2023 dans le lieu religieux, en collaboration avec l’Union islamique du Bénin (UIB). L’occasion était pour toutes les parties de s’exprimer. À l’issue de cette rencontre, plusieurs résolutions ont été prises à divers niveaux. Il a donc été convenu de rouvrir la mosquée centrale le vendredi 10 novembre 2023, en présence de toutes les parties.

L’imam a promis de ne plus nommer son fils comme son adjoint

Le comité de gestion a par ailleurs été rétabli dans ses fonctions, avec le maintien de tous ses membres. Il s’est engagé à entretenir des relations empreintes de respect et de loyauté envers l’imam, tout en assurant une gestion transparente des ressources conformément aux directives de l’imam. Ce dernier a promis de ne plus nommer son fils comme son adjoint. Le vice-imam, Ahmad Youssoufou, a été rétabli dans ses fonctions avec la reconnaissance de l’ensemble de ses prérogatives. S’agissant de la construction de la mosquée, le comité de construction a été rétabli avec le maintien de tous ses membres.

Il continuera de superviser les travaux de construction de l’infrastructure, tout en rendant fidèlement compte et de façon régulière à l’imam et au comité de gestion. Notons qu’au cours de la rencontre, le président béninois a rappelé que le rôle de l’État est notamment de veiller à ce que la foi puisse être exercée dans un environnement de concorde, de paix et de sérénité. Il faut souligner qu’au cours de la réunion, les points de dysfonctionnements dans la gestion de la mosquée de Cadjèhoun avaient été énumérés par le président de l’Union islamique du Bénin, Imam Idrissou Boukari.

Il a aussi saisi l’occasion pour rappeler les tentatives de réconciliation précédentes entre les parties. Quant au président du comité de gestion, Daouda Djibril Oro, il a informé le président Patrice Talon des griefs formulés à l’encontre de la gestion de l’imam. Au nombre des points de désaccords qu’il a mentionnés figure la gestion solitaire des ressources financières de la mosquée par l’Imam, l’absence d’avancées significatives dans les travaux de construction de la mosquée malgré les ressources mobilisées et l’insistance de l’Imam à vouloir nommer son fils comme son adjoint et successeur.