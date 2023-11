Décès de Mohbad: Naira Marley et Sam Larry libérés sous caution

Le monde de l’Afrobeats est secoué par le décès du chanteur nigérian Mohbad, entraînant une série d’arrestations et d’investigations. Parmi les personnes impliquées, Naira Marley, de son vrai nom Abdulazeez Fashola, et Sam Larry, alias Balogun Samson, ont récemment été libérés sous caution. Cette libération fait suite à plusieurs semaines de détention, marquant un tournant notable dans cette affaire complexe.

La caution fixée pour leur libération était particulièrement élevée, s’élevant à 20 millions de nairas. Ce montant reflète non seulement la gravité des accusations portées contre eux mais aussi l’attention considérable que cette affaire a attirée au Nigeria et au-delà. Pour obtenir leur libération, Naira Marley et Sam Larry ont dû remplir des conditions strictes, notamment la remise de leurs passeports et l’obligation de se présenter chaque semaine au Département d’enquête criminelle de l’État de Lagos.

Une mort mystérieuse

Leur arrestation était liée à la mort mystérieuse de Mohbad, de son vrai nom Ilerioluwa Oladimeji Aloba, qui a succombé dans des circonstances encore non élucidées après avoir reçu des soins médicaux à son domicile. Les rapports indiquent que Mohbad était en conflit avec d’autres figures de l’industrie musicale, notamment Naira Marley, avec qui il avait précédemment collaboré.

Les circonstances exactes entourant la mort de Mohbad restent floues. La police continue d’enquêter sur l’ensemble des événements, y compris le rôle de l’infirmière qui avait administré des soins à Mohbad et celui de plusieurs autres personnes proches de l’artiste. Ces développements ont provoqué une vague d’émotion et de spéculations au sein de la communauté musicale nigériane.

La libération sous caution de Naira Marley et Sam Larry dans le cadre de l’enquête sur le décès de Mohbad marque une étape clé dans cette affaire. Les prochaines étapes de l’enquête seront cruciales pour déterminer les circonstances réelles de la tragédie et pour apporter des réponses aux nombreuses questions qui demeurent.