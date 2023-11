Elon Musk: bientôt un film sur la vie du milliardaire

Le réalisateur acclamé Darren Aronofsky s’apprête à plonger dans l’univers fascinant d’Elon Musk, le visionnaire entrepreneur derrière des entreprises telles que SpaceX et Tesla. Confirmé par le studio A24, le biopic en préparation sera basé sur l’ouvrage de Walter Isaacson, paru en septembre aux États-Unis.

Isaacson, également l’auteur de la biographie de Steve Jobs qui a été adaptée avec succès au cinéma, offre une plongée profonde dans la vie de Musk. Le film promet de dévoiler les facettes complexes d’un homme guidé par une obsession pour la conquête de l’espace et caractérisé par des méthodes de gestion souvent qualifiées de brutales.

L’annonce de ce projet cinématographique a été précédée d’une compétition acharnée pour obtenir les droits de la biographie d’Elon Musk. Une porte-parole de A24 a déclaré à l’AFP que l’accord était hautement disputé, impliquant la participation de grands studios et réalisateurs. Cela souligne l’engouement et l’intérêt suscités par la vie de cet entrepreneur iconique. Cependant, aucune information n’a été divulguée quant à la date de début du tournage ou de la sortie du film, laissant les admirateurs d’Elon Musk dans l’attente de plus de détails.

Darren Aronofsky, connu pour des films tels que Black Swan et Requiem for a Dream, ne se contentera pas seulement de diriger ce biopic, mais il sera également impliqué en tant que producteur via sa propre société de production. Cette collaboration avec A24, qui a également produit le succès Everything, Everywhere, All at Once, promet une réalisation cinématographique de haute qualité qui capturera l’essence même de la vie tumultueuse et innovante d’Elon Musk.

Walter Isaacson, l’auteur de la biographie source, a déjà ébloui le public avec sa biographie de Steve Jobs, qui a été portée à l’écran avec Michael Fassbender dans le rôle principal. Le succès de cette adaptation laisse présager un avenir prometteur pour le biopic d’Elon Musk. Isaacson, en dévoilant les détails les plus intimes de la vie de Musk, offre une matière première fascinante pour le réalisateur et son équipe, promettant un film qui plongera les spectateurs au cœur de l’esprit visionnaire de l’entrepreneur.

Elon Musk, magnat visionnaire, façonne le futur avec audace. Né en Afrique du Sud en 1971, il a prospéré dans le monde des affaires. Musk a propulsé Tesla, réinventant l’industrie automobile avec des véhicules électriques de pointe. Ses idées novatrices s’étendent à SolarCity et Neuralink, explorant l’énergie solaire et les interfaces cerveau-machine. Intrépide, il vise Mars avec SpaceX tout en repoussant les limites de la technologie.