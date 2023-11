Un magnat de la mode coupable d’agressions sexuelles, son fils a une réaction surprenante

Share on Telegram

Les relations père-fils peuvent souvent être complexes, mais rarement autant qu’entre Peter Nygard, ancien géant de la mode récemment condamné pour agressions sexuelles, et son fils, Kai Zen Bickle. Bickle, qui a choisi de porter le nom de sa mère, a surpris certains en dénonçant publiquement son père. Sa réaction inattendue après la condamnation de Nygard témoigne de la profondeur et de la complexité des liens familiaux, surtout lorsqu’ils sont entachés par des actes criminels.

Peter Nygard a été reconnu coupable d’agressions sexuelles envers quatre des cinq femmes qui l’accusaient, après un procès de sept semaines à Toronto au Canada. Bien qu’il ait nié les allégations, le tribunal a jugé suffisantes les preuves présentées contre lui. Cette chute d’un titan de l’industrie de la mode a été un choc pour de nombreux observateurs, mais pour son fils, ce fut l’aboutissement d’une longue et pénible confrontation avec la vérité.

Les témoignages poignants lors du procès ont révélé un modèle d’abus systématique. Les victimes ont décrit Nygard comme un « monstre », utilisant son pouvoir et son statut pour les attirer et les agresser. Les détails de ces agressions ont jeté une ombre sur l’influence de Nygard dans l’industrie de la mode, révélant une face sombre souvent dissimulée derrière le glamour et le succès.

Kai Bickle a courageusement appelé d’autres victimes potentielles de son père à se manifester, soulignant que la condamnation n’était que « la partie immergée de l’iceberg ». Cette prise de position est d’autant plus remarquable qu’elle vient de son propre fils. Cette affaire soulève des questions critiques sur l’abus de pouvoir et la nécessité de protéger les victimes dans des industries dominées par des figures puissantes.