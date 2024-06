Exclusivité LNT: Soglo et Yayi chez Talon demain

Photo : DR

Selon des informations crédibles, les anciens présidents béninois Nicéphore Soglo et Boni Yayi, rentrés à Cotonou jeudi dernier de leur mission de médiation visant à résoudre la crise persistante entre le Bénin et le Niger, s’apprêtent à franchir une nouvelle étape cruciale. Ils rencontreront demain, lundi 1er juillet 2024, l’actuel président béninois Patrice Talon pour rendre compte de leurs différents échanges à Niamey. Ils devraient être reçus en audience au Palais de la République en fin de matinée par le chef de l’État béninois. Contrairement à ce que beaucoup de Béninois pensaient, Yayi et Soglo ont bien été mandatés par le président Patrice Talon avant le début de leur mission de médiation.

Depuis le retour de Niamey, rien n’avait filtré au sujet des entretiens de hauts niveaux qu’ont eu les anciens présidents Yayi et Soglo avec les personnalités nigériennes y compris le président en exercice Abdourahamane Tiani. Ces échanges ont jeté les bases d’une médiation intensive, centrée sur la recherche de solutions pour apaiser les tensions entre les deux pays frères. Selon nos informations, avant leur départ pour Niamey, Soglo et Yayi ont bien reçu l’aval du président Talon pour engager des discussions stratégiques avec diverses personnalités nigériennes.



Il faut rappeler que leur mission de médiation, débutée le 24 juin dernier, a marqué un tournant significatif dans les efforts pour apaiser les tensions régionales. À Niamey, Soglo et Yayi ont été accueillis chaleureusement par les responsables gouvernementaux nigériens. Leur agenda chargé comprenait des rencontres stratégiques avec des figures clés telles que le Général Salou Djibo et Ousmane Mahamame, anciens dirigeants du Niger, ainsi que des discussions approfondies sur les défis et les solutions possibles.

Lors de leur visite, Boni Yayi a également pris le temps de dialoguer avec la communauté béninoise résidant au Niger. La Nouvelle Tribune promet de revenir en détails sur le sujet demain. Restez connectés pour toutes les révélations à venir sur cette initiative diplomatique qui pourrait marquer un tournant significatif dans la crise entre le Bénin et le Niger.