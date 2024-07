Bénin: pluie d’hommages après le décès du journaliste François Xavier Noumon

La presse béninoise est en deuil. François Xavier Noumon, chroniqueur et présentateur télé en service à E-Télé, s’est éteint dans la nuit du 21 au 22 juillet 2024 à Cotonou. Ce tragique événement a suscité une vague d’émotion et d’hommages sur la toile depuis l’annonce de la nouvelle sur les réseaux sociaux.

La toile est encore sous le choc après l’annonce de la disparition du journaliste François Xavier Noumon dans la nuit d’hier dimanche 21 Juillet 2024 à ce lundi. Journalistes, personnalités politiques et citoyens ordinaires ont été profondément touchés par la triste nouvelle qui s’est propagée dès les premières heures de la matinée de ce lundi.

Les circonstances de sa disparition, survenue dans un accident de la circulation, ajoutent à la brutalité de la nouvelle. L’émotion est d’autant plus vive que François Xavier Noumon était encore à l’antenne la veille de sa disparition. Wilfried Leandre Houngbédji, porte-parole du gouvernement, a partagé sa stupeur après avoir participé à une émission co-animée par le défunt journaliste. Il a rendu hommage à « l’un des meilleurs de sa génération« , soulignant le choc ressenti par ceux qui l’ont côtoyé jusqu’aux derniers instants.

« JE SUIS DÉVASTÉ.Je ne pouvais imaginer que c’était la dernière émission avec ce brillant journaliste, l’un des meilleurs de sa génération. RIP François-Xavier« , a écrit le porte-parole du gouvernement béninois Wilfried Léandre Houngbédji dans un post sur sa page Facebook quelques minutes avant que nous ne postons le présent article.

De son côté, l’opposant béninois Dr Guy Dossou Mitopkè a exprimé son incrédulité face à cette perte, tandis qu’Appolinaire Wilfried Avogon, président du parti Nouvelle Force Nationale, a salué la mémoire de celui qu’il considérait comme un « ami » et un « frère ». Les témoignages continuent d’affluer sur les réseaux sociaux.

Présentateur reconnu de la chaîne de télévision privée E-Télé, François Xavier Noumon était particulièrement apprécié pour son professionnalisme et son engagement. Il animait avec brio des émissions phares telles que « Le Grand Soir » et « Dimanche C’Politique« , qui lui avaient permis de gagner le respect de ses pairs et l’affection du public.