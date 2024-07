Maghreb: l’industrie locale du BTP de ce pays a connu un boom

Photo unsplash

L’Algérie a réalisé des progrès remarquables dans le domaine de la construction ces dernières années, marquant une étape importante dans son développement économique. Le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) a connu une transformation profonde, caractérisée par une croissance soutenue et une diversification notable de sa production. Cette évolution s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation et d’industrialisation du pays, reflétant les efforts concertés du gouvernement et du secteur privé pour renforcer l’autonomie nationale dans des domaines stratégiques.

La consolidation de l’industrie des matériaux de construction en Algérie représente un tournant décisif pour le secteur du BTP. L’émergence de nombreuses entreprises locales, tant publiques que privées, a permis de développer une production diversifiée englobant le ciment, les briques, le rond à béton et le bois, entre autres. Cette évolution a considérablement réduit la dépendance du pays aux importations, jadis source de retards et de surcoûts dans les projets de construction.

Publicité

La politique de substitution aux importations mise en place par les autorités algériennes a porté ses fruits, aboutissant à la création d’une véritable industrie nationale des matériaux de construction. Cette stratégie a non seulement assuré l’autosuffisance en produits de bâtiment, mais a également stimulé une croissance constante du secteur, atteignant parfois des taux à deux chiffres selon l’Office National des Statistiques (ONS).

Le ministre de l’Habitat, Tarek Belaribi, a souligné lors du salon Batimatec l’importance de cette évolution, déclarant que le secteur des matériaux de construction est devenu une source de fierté nationale. Il a mis en avant l’utilisation de produits algériens de qualité internationale dans le secteur du BTP, marquant ainsi l’accomplissement de l’objectif de construire des logements entièrement algériens.

Cette autonomie dans la production de matériaux de construction a des répercussions positives sur l’économie nationale. Le président Abdelmadjid Tebboune a notamment relevé que la construction de logements n’affecte plus négativement les finances publiques, grâce à l’utilisation de matériaux locaux comme le ciment et la céramique.

L’ampleur de cette transformation est illustrée par les chiffres du secteur. Plus de 100 000 entreprises de différentes tailles, liées à la construction et au bâtiment, emploient plus de 1,5 million de personnes. Ces entreprises couvrent un large spectre d’activités, allant du traitement des matières premières à la fabrication d’articles de plomberie, de décoration et d’outillage.

Publicité

La production de ciment exemplifie cette réussite, avec une capacité dépassant les 40 millions de tonnes par an, largement supérieure aux besoins nationaux estimés à 22 millions de tonnes. De même, la filière de la céramique affiche une production annuelle de plus de 200 millions de mètres carrés, ouvrant des perspectives d’exportation significatives.

L’industrie sidérurgique nationale joue également un rôle crucial, assurant une production annuelle de plus de 500 000 tonnes de rond à béton, de fil machine et d’aciers, renforçant ainsi l’autonomie du secteur de la construction.