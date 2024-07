Maroc vs Algérie: une ex-ministre française joue à l’équilibriste

Photo Africatimes

La rivalité entre le Maroc et l’Algérie, deux pays voisins d’Afrique du Nord, s’enracine dans une histoire complexe marquée par des conflits territoriaux, des différends idéologiques et des ambitions géopolitiques divergentes. Cette tension persistante influence non seulement leurs relations bilatérales, mais aussi leurs rapports avec la France, ancienne puissance coloniale dans la région. Paris se trouve souvent dans une position délicate, cherchant à maintenir des liens privilégiés avec ces deux nations tout en évitant de prendre parti dans leurs différends. Cette situation crée un équilibre fragile où chaque geste diplomatique envers l’un des pays est scruté et potentiellement interprété comme un affront par l’autre, compliquant ainsi les relations trilatérales et la stabilité régionale.

Rama Yade, figure politique française aux multiples casquettes, s’est exprimée récemment sur des sujets sensibles concernant le Maroc et ses relations avec la France dans une interview accordée au site le360. Son discours prudent reflète la complexité des enjeux diplomatiques dans la région.

L’Initiative royale pour l’Atlantique, lancée par le roi Mohammed VI, a retenu l’attention de l’ancienne secrétaire d’État. Yade souligne l’importance de ce projet qui vise à créer un partenariat entre le Maroc et les États du Sahel. Elle met en avant les avantages potentiels pour les populations sahéliennes, confrontées à la pauvreté et aux conflits, en offrant un accès à l’Atlantique et de nouvelles perspectives économiques. La ville de Dakhla est mentionnée comme un futur pôle portuaire crucial pour cette alliance atlantique.

Interrogée sur le réchauffement des relations franco-marocaines après une période de tensions, Yade adopte une posture de réserve. Elle rappelle ne pas représenter le gouvernement français et ne pas disposer d’informations privilégiées. Néanmoins, elle souligne l’importance historique et stratégique des liens entre les deux pays, évoquant la présence d’une importante diaspora marocaine en France et la proximité géographique comme facteurs justifiant un « partenariat serré« .

La question de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, sujet de discorde majeur avec l’Algérie, est abordée avec une extrême prudence par Yade. Elle réitère sa position de non-représentante du gouvernement français et suggère que ces questions soient adressées directement aux autorités compétentes, comme l’ambassadeur de France au Maroc.

Cette approche équilibriste de Rama Yade illustre la délicatesse des relations diplomatiques dans la région. En tant qu’ancienne représentante du gouvernement français et actuelle directrice d’un think tank américain, ses propos reflètent la nécessité de naviguer avec précaution dans les eaux troubles des relations entre le Maroc, l’Algérie et la France.

L’Initiative royale pour l’Atlantique, présentée comme un projet de développement économique, pourrait également être interprétée comme un moyen pour le Maroc de renforcer sa position géopolitique dans la région, notamment vis-à-vis de l’Algérie. Ce type de projet souligne la compétition continue entre les deux pays pour l’influence régionale et internationale.