Mines au Congo : ce pays du Maghreb sollicité pour son expertise

Photo: DR

L’Afrique centrale abrite un trésor géologique d’une valeur inestimable. Ses sous-sols regorgent de minéraux précieux et stratégiques, tels que le cuivre, le cobalt, l’or, le diamant et les terres rares. Cette richesse minérale, encore largement inexploitée, représente un potentiel économique considérable pour les pays de la région. Parmi eux, le Congo-Brazzaville se distingue par la diversité et l’abondance de ses ressources. Cependant, le développement de son secteur minier reste un défi de taille, nécessitant des investissements importants et une expertise technique pointue.

Face à ces enjeux, le Congo-Brazzaville se tourne vers un partenaire inattendu : l’Algérie. Ce pays du Maghreb, fort d’une expérience solide dans le domaine minier, est appelé à jouer un rôle clé dans le développement du secteur extractif congolais. La société nationale algérienne de recherche et d’exploration minière, Sonarem, se prépare ainsi à faire son entrée sur ce marché prometteur.

Publicité

Une délégation du ministère congolais des industries minières et de la géologie s’est récemment rendue en Algérie pour discuter des modalités de cette coopération. Les échanges, qui se sont déroulés en présence des responsables de Sonarem et de l’agence nationale de l’activité minière algérienne, ont permis de poser les jalons d’un partenariat ambitieux.

L’Algérie s’est engagée à accompagner le Congo dans plusieurs domaines cruciaux. La recherche, l’exploration et l’exploitation minières figurent en tête de liste des axes de coopération envisagés. Mais l’expertise algérienne est également sollicitée pour le contrôle technique et administratif du secteur. À l’image d’un mentor guidant son apprenti, l’Algérie partagera son savoir-faire en matière d’élaboration et de mise en œuvre de lois encadrant l’activité minière.

Cette collaboration s’apparente à un transfert de compétences, visant à doter le Congo des outils nécessaires pour développer durablement son industrie extractive. Tel un jardinier transmettant ses secrets pour faire fructifier un sol fertile, l’Algérie aidera le Congo à exploiter pleinement son potentiel minier.

Au-delà de l’aspect purement technique, cette coopération s’étend également au domaine énergétique. Le groupe public algérien Sonelgaz pourrait être mis à contribution pour résoudre les problèmes d’approvisionnement électrique des sites miniers congolais. Cette synergie entre secteur minier et énergétique illustre la volonté des deux pays de construire un partenariat global et mutuellement bénéfique.

Publicité

La formation et le développement du capital humain occupent également une place centrale dans ce rapprochement algéro-congolais. Les échanges d’expertise et les programmes de formation permettront de renforcer les compétences locales, garantissant ainsi la pérennité du développement minier au Congo.

Cette coopération s’inscrit dans une dynamique plus large de renforcement des relations entre l’Algérie et le Congo. Elle fait suite à la visite de travail effectuée par le ministre algérien de l’énergie et des mines au Congo en mai dernier, témoignant de la volonté des deux pays de tisser des liens durables.

Le partenariat naissant entre l’Algérie et le Congo dans le domaine minier illustre parfaitement les opportunités de coopération sud-sud en Afrique. Il permet à deux pays aux profils complémentaires de mettre en commun leurs atouts pour relever les défis du développement économique. Cette collaboration pourrait servir de modèle pour d’autres pays du continent, désireux de valoriser leurs ressources naturelles de manière responsable et durable.