Bénin : Me Baparapé revient sur les conditions d’arrestation de « Frère Hounvi »

L’arrestation du chroniqueur anonyme « Frère Hounvi » continue d’occuper l’actualité. En effet, face à la presse ce mercredi 14 août, Me Aboubakar Baparapé, l’un des avocats du prévenu a rapporté les confidences qui lui ont été faites par son client. Quelques heures plus tôt, l’homme de droit avait échangé avec le concerné. A Bip Radio, il a confirmé que le chroniqueur était à Cotonou et fera l’objet d’une enquête dirigée par l’Office Central de répression contre la Cybercriminalité (Ocrc).

sa rencontre avec la presse a été beaucoup plus pour revenir sur les conditions dans lesquelles « Steeve Amoussou » a été interpellé. Selon les propos de ce dernier rapporté par Me Aboubakar Baparapé, quatre hommes auraient procédé à son arrestation à Lomé. « Le nommé Steeve Amousssou sortit acheter un article auprès d’une dame en face de son domicile sera interpellé par quatre individus « , a déclaré l’avocat. Selon lui, l’un des ravisseurs aurait une coiffure de rasta. Ils auraient pris par plusieurs chemins détournés avant de se retrouver au Bénin. Toujours selon Me Baparapé, il aurait été « encagoulé, battu, étouffé et n’aurait eu la vie sauve que grâce à l’interposition de l’un d’entre eux. « Il aurait refusé à ses acolytes de passer à l’acte « , a rapporté l’avocat. Il confie qu’un agent de l’Ocrc aurait pris place par la suite dans le véhicule à un niveau.