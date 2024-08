Chine: une immense réserve de Gaz qui peut générer des conflits

Photo d'illustration

Les ressources énergétiques sont depuis longtemps une source majeure de tensions géopolitiques à travers le monde. Du Moyen-Orient à l’Arctique, en passant par l’Afrique et l’Amérique du Sud, la découverte et l’exploitation de gisements de pétrole et de gaz naturel ont souvent déclenché des conflits entre nations voisines ou attisé des rivalités entre grandes puissances. Ces enjeux énergétiques s’entremêlent fréquemment avec des revendications territoriales historiques, des considérations stratégiques et des ambitions économiques, créant un cocktail explosif de tensions internationales. La course aux ressources a conduit à des guerres, des sanctions économiques, des interventions militaires et des bouleversements politiques, redessinant parfois les frontières et reconfigurant les alliances régionales.

Une découverte qui attise les convoitises

La récente annonce par la Chine de la découverte d’un important gisement de gaz naturel en mer de Chine méridionale vient raviver des tensions déjà vives dans cette région stratégique. Le champ gazier Lingshui 36-1, situé à environ 1 500 mètres de profondeur au sud-est de l’île de Hainan, recèlerait plus de 100 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Cette trouvaille représente une aubaine considérable pour Pékin, qui pourrait augmenter ses réserves de gaz à 1 000 milliards de mètres cubes. La China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) estime que le site pourrait produire jusqu’à 10 millions de mètres cubes de gaz par jour, faisant de cette découverte un atout majeur pour l’approvisionnement énergétique du pays.

Cependant, la localisation exacte du gisement n’a pas été précisée, ce qui soulève des interrogations quant à sa propriété légitime. Le site se trouverait dans une zone revendiquée par la Chine mais contestée par plusieurs pays voisins, notamment le Vietnam. Cette situation rappelle les tensions survenues en 2014 lors de l’installation de la plateforme pétrolière Ocean Oil-981 par la Chine dans une région similaire, qui avait provoqué des manifestations anti-chinoises au Vietnam.

Un contexte géopolitique explosif

La mer de Chine méridionale est depuis longtemps le théâtre d’un bras de fer géopolitique complexe. La Chine revendique la quasi-totalité de cette zone maritime stratégique, délimitée par la fameuse « ligne des neuf traits » qui englobe 90% de la mer. Cette revendication, basée sur des arguments historiques contestés, se heurte aux droits des pays riverains tels que le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, Brunei et Taïwan, qui réclament leurs zones économiques exclusives (ZEE) conformément au droit international de la mer.

L’enjeu est de taille : la région abrite 12% des réserves mondiales de pêche, au moins 11 milliards de barils de pétrole et plus de 5 000 milliards de mètres cubes de gaz naturel. La Chine a progressivement militarisé plusieurs îles et récifs de l’archipel des Spratleys pour asseoir sa présence, malgré une décision du tribunal international de La Haye en 2016 qui a invalidé ses prétentions territoriales.

Les États-Unis, alliés de plusieurs pays de la région et soucieux de préserver la liberté de navigation dans cette voie maritime cruciale pour le commerce mondial, s’opposent fermement aux ambitions chinoises. Washington a promis d’intervenir militairement en cas d’invasion de Taïwan par la Chine, ajoutant une dimension supplémentaire à ce conflit latent.

Des répercussions potentielles au-delà de la région

La découverte du gisement Lingshui 36-1 pourrait avoir des conséquences bien au-delà de la mer de Chine méridionale. Elle risque d’encourager la CNOOC à intensifier ses activités d’exploration dans la région, augmentant les risques de confrontation avec les pays voisins. Le Vietnam, géographiquement le plus proche du site, pourrait contester la propriété de cette ressource, ravivant les tensions diplomatiques avec Pékin.

Cette situation met en lumière les défis croissants liés à l’exploitation des ressources énergétiques dans des zones maritimes contestées. Elle souligne également l’urgence de trouver des mécanismes de résolution pacifique des conflits territoriaux en mer, ainsi que la nécessité pour la communauté internationale de s’accorder sur des règles claires régissant l’exploitation des ressources dans les eaux internationales.

La découverte chinoise pourrait aussi influencer les dynamiques énergétiques mondiales, renforçant potentiellement la position de la Chine sur le marché du gaz naturel et modifiant les équilibres géopolitiques en Asie-Pacifique. Elle soulève des questions cruciales sur la sécurité énergétique, la souveraineté nationale et le respect du droit international maritime, dont les réponses façonneront l’avenir de cette région névralgique et, par extension, l’ordre mondial.