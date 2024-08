Maghreb: chute importante des exportations des mines pour ce pays

Les exportations tunisiennes du secteur des mines, phosphates et dérivés ont subi une forte contraction au premier semestre 2024, chutant de plus de 30% par rapport à la même période de l’année précédente. Cette baisse significative s’inscrit dans un contexte économique mitigé pour le commerce extérieur tunisien, comme le révèle le dernier Périodique de Conjoncture de la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Le rapport met en lumière des performances contrastées selon les secteurs. Si les industries mécaniques et électriques ont connu une croissance modeste de 0,4% de leurs exportations, ce chiffre marque un net ralentissement par rapport à la progression de 18,6% enregistrée un an plus tôt. Le textile, l’habillement et les cuirs ont également vu leurs ventes à l’étranger reculer de 9,2%, inversant la tendance positive de l’année précédente.

La situation la plus préoccupante concerne le secteur des mines, phosphates et dérivés. Avec une chute de 30,4% de ses exportations, ce secteur stratégique pour l’économie tunisienne affiche une détérioration marquée par rapport au recul de 3,4% observé à la fin juin 2023. Cette dégradation soulève des questions sur les défis structurels auxquels le secteur est confronté et les mesures nécessaires pour redresser la situation.

Cependant, le tableau n’est pas entièrement sombre. Le secteur agro-alimentaire se distingue par une performance remarquable, avec une croissance de 45,7% de ses exportations. Cette progression, nettement supérieure aux 9,3% de l’année précédente, est attribuée à l’amélioration de la production agricole lors de la campagne en cours.

Du côté des importations, les données révèlent une diminution de 5,3% pour les matières premières et demi-produits, contre une baisse de 4,2% l’année précédente. Les achats de biens d’équipement ont connu un ralentissement, avec une croissance limitée à 1,1%, bien en deçà des 4,8% enregistrés un an plus tôt.

Ces chiffres dressent le portrait d’une économie tunisienne en pleine mutation, confrontée à des défis sectoriels spécifiques. La forte baisse des exportations dans le secteur des mines et phosphates appelle à une analyse approfondie des facteurs sous-jacents et à l’élaboration de stratégies pour revitaliser ce pilier traditionnel de l’économie tunisienne. Parallèlement, la réussite du secteur agro-alimentaire offre un exemple encourageant de résilience et d’adaptation aux conditions du marché.