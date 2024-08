Maghreb: des ex-oligarques dépouillés par les autorités

Dinar algérien (DR)

L’histoire des oligarques est souvent marquée par une accumulation rapide et controversée de richesses. Dans de nombreux pays, ces figures emblématiques ont émergé à la faveur de transitions économiques et politiques, profitant de privatisations massives, de connexions politiques privilégiées et parfois de vides juridiques. Leur ascension fulgurante s’est généralement accompagnée d’une concentration du pouvoir économique entre les mains d’un petit groupe d’individus, créant des empires industriels et financiers colossaux. Cette dynamique a souvent conduit à des inégalités criantes et à une influence disproportionnée sur les affaires publiques, suscitant des critiques croissantes quant à la légitimité de leur fortune et à leur impact sur le développement économique équitable des nations.

Une purge économique sans précédent

En Algérie, le vent a tourné pour les anciens magnats de l’ère Bouteflika. Le gouvernement a lancé une vaste opération de récupération des biens et actifs appartenant aux oligarques condamnés pour corruption. Cette initiative, orchestrée sur ordre du président Abdelmadjid Tebboune, vise à démanteler les empires bâtis par ces hommes d’affaires autrefois intouchables. Pas moins de trente entreprises ont été saisies et transférées à des groupes publics, marquant un tournant majeur dans le paysage économique du pays.

Les secteurs clés de l’économie algérienne sont concernés par cette redistribution des cartes. L’industrie, pilier traditionnel du développement national, voit 23 unités industrielles changer de mains. Le tourisme n’est pas en reste, avec six établissements hôteliers de luxe réintégrés dans le giron de l’État. Même l’agriculture, secteur stratégique pour la sécurité alimentaire du pays, bénéficie de cette restructuration avec l’acquisition de trois entreprises spécialisées dans la production alimentaire.

Un assainissement économique aux multiples facettes

Cette opération d’envergure ne se limite pas à une simple confiscation d’actifs. Elle s’inscrit dans une démarche plus globale visant à assainir l’économie algérienne et à rétablir la confiance des citoyens envers les institutions. Les ministres impliqués dans ce processus ont donné des instructions claires pour accélérer la réaffectation de ces biens, soulignant l’urgence de la situation.

L’exemple de l’hôtel 4 étoiles de Boumerdès, autrefois propriété de l’homme d’affaires Ali Haddad, illustre parfaitement cette dynamique. Cet établissement de prestige, avec ses 14 étages dominant la mer, symbolise à lui seul le faste et l’opulence qui caractérisaient l’ancien régime. Sa mise sous tutelle de la Société d’Investissement Hôtelière (SIH) marque un tournant symbolique et économique fort.

Un nouveau chapitre pour l’économie algérienne ?

La récupération de ces actifs pose la question de leur gestion future. Le défi pour le gouvernement algérien sera de transformer ces entreprises en moteurs de croissance au service de l’intérêt général. Certains observateurs voient dans cette initiative une opportunité de relancer des secteurs clés de l’économie nationale, tandis que d’autres s’interrogent sur la capacité de l’État à gérer efficacement ce portefeuille d’activités diversifiées.

Au-delà des enjeux économiques, cette purge soulève des questions sur l’avenir du modèle de gouvernance en Algérie. La fin de l’ère des oligarques pourrait-elle ouvrir la voie à une économie plus transparente et compétitive ? Ou risque-t-elle de simplement déplacer les centres de pouvoir économique sans réellement modifier les structures profondes du système ?

Une chose est sûre : cette opération marque un tournant dans l’histoire économique récente de l’Algérie. Elle témoigne d’une volonté de rupture avec les pratiques du passé et d’un désir de renouveau. Reste à voir si cette transition saura répondre aux attentes d’une population aspirant à plus de justice sociale et de prospérité partagée.