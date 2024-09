Afrique: la Chine prend une décision importante

(Selim Chtayti/AP/Sipa)

Les relations commerciales sino-africaines ont longtemps été marquées par un déséquilibre flagrant. Depuis que la Chine est devenue le premier partenaire commercial du continent africain en 2008, la balance penche invariablement en sa faveur. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2023, les échanges bilatéraux ont atteint 282 milliards de dollars, avec une prépondérance des exportations chinoises vers l’Afrique. Ce flux asymétrique se caractérise par l’envoi massif de produits manufacturés chinois – du textile aux machines électroniques – tandis que l’Afrique se cantonne principalement à l’exportation de matières premières brutes, telles que le pétrole, les minerais et les denrées agricoles. Cette dynamique a longtemps alimenté les critiques sur l’exploitation des ressources africaines par Pékin, sans réelle contrepartie pour le développement industriel du continent.

Une ouverture inédite du marché chinois

Face à ce constat, Pékin vient d’annoncer une mesure sans précédent. Le 5 septembre 2024, lors de la neuvième édition du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), le président Xi Jinping a dévoilé un plan audacieux : l’application d’un traitement tarifaire nul sur l’intégralité des importations en provenance des pays les moins avancés (PMA) entretenant des relations diplomatiques avec la Chine. Cette décision concerne 33 nations africaines et marque un tournant dans la politique commerciale chinoise vis-à-vis du continent.

L’impact potentiel de cette mesure est considérable. En supprimant les barrières tarifaires, la Chine ouvre grand les portes de son immense marché aux produits africains. Cette initiative pourrait stimuler la diversification des économies africaines, encourageant le développement de secteurs à plus forte valeur ajoutée. Pour les entrepreneurs africains, c’est une opportunité inédite de pénétrer le marché chinois sans le fardeau des droits de douane, offrant ainsi la possibilité de rivaliser plus équitablement avec les produits locaux.

Vers un rééquilibrage des échanges commerciaux

Cette décision s’inscrit dans une stratégie plus large de la Chine visant à redéfinir ses relations avec l’Afrique. Au-delà de l’aspect commercial, Pékin affiche sa volonté de contribuer au développement de la Zone de libre-échange continentale africaine. Cette approche témoigne d’une vision à long terme, où la Chine ne se contente plus d’être un simple acheteur de matières premières, mais devient un partenaire dans la construction d’une Afrique économiquement intégrée et industriellement développée.

Le geste de la Chine n’est pas isolé. Il fait suite à une série de mesures prises ces dernières années, comme l’application progressive d’un traitement tarifaire préférentiel à différents pays africains. Cependant, l’ampleur de cette nouvelle décision – couvrant 100% des lignes tarifaires pour tous les PMA ayant des relations diplomatiques avec la Chine – est sans précédent. Elle positionne la Chine comme le premier grand pays en développement et la première grande économie à prendre une telle initiative.

La route vers un partenariat équilibré reste néanmoins longue. Les défis structurels, tels que la capacité de production limitée de nombreux pays africains et les obstacles non tarifaires, persistent. De plus, la transformation de cette opportunité en réalité tangible nécessitera des investissements significatifs dans les infrastructures de production et de logistique en Afrique.

L’annonce de Xi Jinping marque indéniablement un pas important vers un rééquilibrage des relations commerciales sino-africaines. Elle offre une lueur d’espoir pour une coopération plus équitable et mutuellement bénéfique. L’avenir dira si cette initiative audacieuse parviendra à transformer durablement la dynamique des échanges entre la Chine et l’Afrique, ouvrant la voie à une nouvelle ère de prospérité partagée.