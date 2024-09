Armement: la Chine sort l’artillerie lourde dans cette région

Le porte-avion chinois Liaoning © APL

Les eaux de l’Asie-Pacifique sont le théâtre d’une montée des tensions entre la Chine et ses voisins depuis plusieurs années. Au cœur de ces frictions se trouvent les revendications territoriales de Pékin sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, une zone maritime stratégique par laquelle transitent des flux commerciaux colossaux. Ces prétentions, jugées sans fondement juridique par la Cour internationale de justice en 2016, alimentent les inquiétudes des pays de la région et de leurs alliés occidentaux. Les États-Unis, soucieux de contenir l’influence grandissante de la Chine, ont renforcé leur présence militaire et leurs partenariats stratégiques dans la zone, notamment à travers l’alliance Quad qui réunit également le Japon, l’Australie et l’Inde. Dans ce climat de méfiance réciproque, les incidents se multiplient, mettant à l’épreuve la stabilité régionale et le statu quo géopolitique.

Une démonstration de force navale chinoise aux portes du Japon

Le gouvernement japonais a révélé mercredi une manœuvre maritime chinoise d’envergure dans ses eaux contiguës. Un groupe naval comprenant le porte-avions Liaoning et deux destroyers lance-missiles a été repéré naviguant entre les îles de Yonaguni et Iriomote, dans la préfecture d’Okinawa. Cette incursion, une première pour un porte-avions chinois dans cette zone sensible, marque une escalade significative dans la posture militaire de Pékin. Elle intervient dans un contexte déjà tendu, après la condamnation par Tokyo de l’intrusion d’un navire chinois dans ses eaux territoriales au début du mois.

Le ballet aérien, nouvel acte de la rivalité sino-japonaise

La mer n’est pas le seul terrain d’affrontement entre les deux puissances asiatiques. L’espace aérien est également le théâtre d’une confrontation larvée, comme en témoigne le décollage récent d’avions de chasse japonais en réponse à la violation présumée de l’espace aérien nippon par un appareil militaire chinois. Ces incidents à répétition illustrent la détermination de Pékin à affirmer sa présence militaire dans la région, tout en testant les capacités de réaction de ses rivaux.

Le Japon, un pacifisme en mutation face à la menace chinoise

Face à la pression croissante exercée par son puissant voisin, le Japon se trouve contraint de repenser sa posture défensive. Longtemps attaché à une politique pacifiste héritée de l’après-guerre, Tokyo a entrepris une refonte de sa stratégie militaire. L’augmentation des dépenses de défense, le développement de capacités de « contre-attaque » et l’assouplissement des règles sur les exportations d’armes témoignent d’une évolution notable de la doctrine japonaise. Cette transformation s’accompagne d’un renforcement des alliances, notamment au sein du Quad, perçu comme un rempart contre les ambitions chinoises. La montée des tensions autour des îles Senkaku, revendiquées par la Chine sous le nom de Diaoyu, cristallise les enjeux de cette nouvelle donne sécuritaire. Les affrontements sporadiques entre navires de garde-côtes japonais et bateaux de pêche chinois dans cette zone disputée illustrent la fragilité de l’équilibre régional et le risque d’une escalade non maîtrisée. Dans ce jeu d’échecs géopolitique, chaque mouvement de Pékin semble trouver sa réponse à Tokyo, dessinant les contours d’une nouvelle guerre froide asiatique aux implications mondiales.