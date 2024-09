Bénin : Le Parti de Homéky réagit à son arrestation

Quelques heures après la sortie médiatique du Procureur Spécial de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) dans l’affaire relative à la préparation d’un coup d’Etat, l’Union Progressiste Le Renouveau a réagi. Par le canal d’un communiqué signé par le Secrétaire Général, Gérard Gbénonchi, la Haute direction du parti a tenu à rassurer les uns et les autres sur cette affaire dans laquelle un des leurs est impliqué.

« Les faits rapportés et les accusations portées contre le mis en cause sont suffisamment graves et contraires aux valeurs et à la ligne politique du parti. L’enquête suivant son cours, la Haute direction du parti invite les militants à la sérénité », martèle communiqué du parti. Ce fut également le moment pour cette formation politique de réaffirmer son soutien indéfectible au chef de l’Etat ainsi qu’aux principes fondamentaux de la démocratie, de l’État de droit et au respect des institutions républicaines.

« La Haute direction du parti appelle les militants et l’ensemble du peuple béninois à faire confiance à la justice de notre pays, qui saura, en toute impartialité, faire la lumière sur cette affaire », a poursuivi le communiqué. Notons que, l’ancien ministre Oswald Homéky est un membre influent du parti et l’un des principaux mis en cause dans ce dossier.

« Des premières investigations, il apparaît que le Commandant de la Garde Républicaine ayant en charge la sécurité du Chef de l’État a été entrepris par le ministre Oswald HOMEKY pour son compte et celui de Mr Olivier BOKO à l’effet d’opérer par la force un coup d’État dans la journée du 27 septembre 2024 », avait fait savoir le Procureur Spécial de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) lors de son point de presse ce mercredi 25 septembre.

Communiqué de presse

L’Union progressiste le Renouveau face à l’arrestation de l’ancien ministre des Sports Oswald Homéky

Ce 25 septembre 2024, le Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a confirmé à travers un point de presse, l’interpellation de M. Oswald Homéky, ancien ministre des Sports et membre de notre parti.

Les faits rapportés et les accusations portées contre le mis en cause sont suffisamment graves et contraires aux valeurs et à la ligne politique du parti. L’enquête suivant son cours, la Haute direction du parti invite les militants à la sérénité.

Le parti réaffirme son soutien indéfectible au chef de l’État Patrice Talon et son attachement aux principes fondamentaux de la démocratie, de l’État de droit et au respect des institutions républicaines.

L’UP le Renouveau renouvelle son engagement à mener son action politique dans le strict respect des lois et réglementations en vigueur au Bénin.

La Haute direction du parti appelle les militants et l’ensemble du peuple béninois à faire confiance à la justice de notre pays, qui saura, en toute impartialité, faire la lumière sur cette affaire.

Fait à Cotonou, le 25 septembre 2024

Pour la Hdp,

Le Secrétaire général,

Gérard Gbénonchi