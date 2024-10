Rapport 2024 sur la population : le Bénin invite à des actions synergiques contre les inégalités

Le rapport mondial 2024 sur l’état de la population, intitulé « Destins entremêlés, lueurs d’espoir : Mettre fin aux inégalités dans la santé et les droits sexuels et reproductifs », a été officiellement remis au ministre d’État, en charge du développement et de la coordination de l’action gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané, jeudi 17 octobre 2024 à Cotonou.

La cérémonie de remise de ce rapport a connu la présence des acteurs clés du développement et de l’éducation. C’était en présence de l’ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, des représentants d’Organisations internationales, des cadres à divers niveaux et du représentant résident du Fonds des Nations-Unies pour le développement, l’Unfpa, partenaire principal du Bénin sur les questions de population.

Le représentant résident de l’Unfpa a rappelé que le rapport 2024 passe en revue les progrès réalisés au cours des 30 dernières années en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs, soulignant que le Bénin a su tirer profit des réformes audacieuses mises en place pour atteindre les objectifs issus de la Cipd. Ces réformes incluent l’amélioration du système éducatif et sanitaire, ainsi que la promotion de la solidarité, de la cohésion sociale et de la paix. Richmond Tiemoko a réaffirmé l’engagement du Système des Nations-Unies à soutenir les efforts du gouvernement béninois pour garantir les droits sexuels et reproductifs pour tous au Bénin. Le ministre d’État, Abdoulaye Bio Tchané a exprimé sa gratitude à l’Unfpa pour son soutien dans l’élaboration des politiques de développement des pays. Il a ensuite souligné que le rapport offre une analyse approfondie des défis et des progrès en matière de population à travers le monde, mettant en lumière les populations laissées-pour-compte, notamment certaines femmes et jeunes. « Les populations marginalisées, celles qui continuent de faire face à des obstacles systémiques dans l’accès aux soins et à l’information en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs, sont au centre de ce rapport » a-t-il indiqué.

Il a ensuite appelé à une action concertée des partenaires du secteur de la santé et des droits reproductifs pour lutter contre les inégalités et investir davantage dans ces domaines cruciaux. Abdoulaye Bio Tchané a réaffirmé l’engagement du Bénin en faveur de la construction d’un monde pacifique, durable et inclusif, où les besoins des jeunes et des femmes sont pris en compte. Il estime que les recommandations de cette édition du rapport mondial doivent servir de tremplin pour renforcer les actions dans ces domaines. La présentation du Rapport 2024 a été effectuée par Cyriaque Edon, directeur général des politiques de développement du ministère, suivie d’un panel de discussions animé par Huguette Bokpè Gnacadja, présidente de l’Institution nationale de la femme (Inf).