Sommet des BRICS : voilà la raison de la non-participation de Lula

Photo : EVARISTO SA/AFP

Le sommet des BRICS, qui doit se dérouler du 22 au 24 octobre 2024 en Russie, marquera un moment clé pour les membres de l’organisation. Toutefois, un des leaders fondateurs de ce bloc, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, ne pourra pas assister à l’événement en raison d’un accident domestique survenu quelques jours avant son départ.

Le président brésilien, âgé de 78 ans, a été hospitalisé le samedi 19 octobre après une chute dans sa salle de bain. Selon les informations fournies par l’hôpital où il a été admis, Lula a souffert d’une blessure à la tête, plus précisément dans la région occipitale, et a dû recevoir des points de suture. L’incident a été qualifié de sérieux, bien que sans danger immédiat pour sa vie.

Dans une conversation téléphonique diffusée sur les réseaux sociaux le lundi 21 octobre, Lula s’est exprimé pour la première fois sur l’accident. « C’était grave, mais heureusement ça n’a touché aucun endroit sensible » a-t-il confié à un membre de son Parti des travailleurs. Il a ajouté que les médecins lui avaient conseillé de rester en observation pendant trois à quatre jours pour surveiller d’éventuels effets secondaires.

Malgré son état stable, il a donc été contraint d’annuler son voyage à Kazan pour le sommet. Ce sommet des BRICS en Russie revêt une importance particulière dans un contexte mondial de tensions géopolitiques et de transformations économiques. L’organisation, créée pour représenter les économies émergentes, cherche de plus en plus à se positionner comme une alternative au G7 et aux institutions financières dominées par les pays occidentaux. Le Brésil, en tant que membre fondateur, a historiquement été l’un des principaux moteurs de cette alliance.

Sous la présidence de Lula, le pays a cherché à renforcer la coopération sud-sud et à promouvoir des mécanismes financiers indépendants, notamment à travers la Nouvelle Banque de Développement des BRICS. La participation du Brésil au sommet 2024 était donc attendue pour réaffirmer l’engagement de Lula en faveur de cette vision de coopération multilatérale.

Bien qu’il ne puisse être physiquement présent en Russie, le président brésilien prévoit néanmoins de s’entretenir avec son homologue russe, Vladimir Poutine, par téléphone. Les deux dirigeants doivent discuter des principaux enjeux du sommet, notamment des questions relatives à l’élargissement de l’organisation à de nouveaux membres, un sujet brûlant dans les débats récents des BRICS.

Cette conversation téléphonique permettra au Brésil de maintenir son influence dans les discussions stratégiques, en dépit de l’absence physique de son président. Le dirigeant a d’ailleurs réitéré son soutien aux BRICS et son engagement à renforcer les liens économiques entre les pays membres, affirmant que son gouvernement resterait pleinement engagé dans les initiatives communes.

L’annulation du voyage de Lula survient à un moment où le Brésil cherche à consolider sa position sur la scène internationale. Le président brésilien a multiplié les initiatives pour restaurer l’image du Brésil après une période de turbulences politiques et économiques. L’engagement du pays dans les forums multilatéraux, comme les BRICS, s’inscrit dans cette stratégie de réaffirmation de la diplomatie brésilienne.

Bien que cet accident domestique prive le sommet d’une des figures les plus emblématiques des BRICS, Lula a tenu à rassurer ses alliés et partenaires sur sa santé et sur son intention de continuer à jouer un rôle de premier plan dans la promotion d’un monde multipolaire. Le président devrait reprendre ses fonctions actives dès que son état le permettra, suivant les recommandations médicales.