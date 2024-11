Affaire Ron Yeffet: le Sénégal donne l’exemple pour les marchés douteux

Ousmane Sonko (DR)

L’attribution illégale de marchés publics gangrène l’économie africaine depuis des décennies. Des hommes d’affaires étrangers, profitant de leurs relations privilégiées avec les autorités, s’accaparent des contrats juteux et des propriétés de valeur. En République Démocratique du Congo, Dan Gertler, homme d’affaires israélien proche de l’ancien président Joseph Kabila, a ainsi obtenu des concessions minières à des prix dérisoires, privant l’État de milliards de dollars de revenus. Ces pratiques, longtemps tolérées, commencent enfin à être remises en question par certains gouvernements africains.

Une nouvelle ère de transparence dans la gestion foncière

Le cas de Ron Yeffet au Sénégal illustre parfaitement ce tournant décisif. Cet homme d’affaires israélien, ancien consul honoraire du Sénégal à Tel-Aviv, avait réussi à mettre la main sur le site prestigieux du Sporting Club, un terrain de 10 000 m² en bordure de mer. Son projet : y construire des appartements luxueux destinés à une clientèle fortunée. Non content de bénéficier d’une attribution controversée, il avait même empiété sur le terrain d’un entrepreneur sénégalais, démontrant un mépris flagrant pour les droits des acteurs économiques locaux. Mais le changement de régime survenu en mars 2024 a brutalement mis fin à ses ambitions.

La récupération du patrimoine national

Les nouvelles autorités sénégalaises ont rapidement ordonné l’arrêt du chantier et entamé la procédure de révocation du bail. Cette décision marque une rupture nette avec les pratiques antérieures. L’État ne se contente pas de stopper ce projet controversé : il lance une offensive générale pour récupérer plusieurs biens immobiliers cédés sous forme de baux emphytéotiques, notamment des immeubles prestigieux situés Avenue Pasteur et dans le quartier Fann Résidence à Dakar.

Un signal fort pour le continent

L’action des autorités sénégalaises représente un modèle pour les autres nations africaines. En remettant en cause les attributions douteuses et en exigeant la restitution des biens mal acquis, le Sénégal démontre qu’il est possible de rompre avec les pratiques opaques du passé. Cette affaire révèle également les ramifications complexes des réseaux d’influence, Ron Yeffet étant impliqué dans d’autres dossiers sensibles comme l’acquisition de la « Maison du Sénégal » à New York et l’obtention de marchés publics dans le secteur universitaire. Les pays africains doivent désormais exercer une vigilance accrue sur les attributions de marchés et de biens publics, en privilégiant la transparence et l’intérêt national plutôt que les arrangements occultes avec des intermédiaires douteux.