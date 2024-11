Algérie – France: de nouveaux dossiers de tensions, ce que vous devez savoir!

Macron et Tebboune (Photo AP)

Les relations franco–algériennes ont toujours été marquées par des contentieux profonds, héritage d’une histoire coloniale douloureuse. La guerre d’Algérie et ses séquelles, la question des harkis, les essais nucléaires français au Sahara, les disparus de la guerre d’indépendance ou encore la reconnaissance tardive des crimes coloniaux ont façonné des décennies de relations complexes entre les deux pays. Ces tensions historiques ressurgissent aujourd’hui avec une acuité particulière, alors que de nouveaux points de friction émergent dans un contexte géopolitique tendu.

Des choix diplomatiques qui cristallisent les tensions

La décision française du 31 juillet 2024 de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental a provoqué une onde de choc dans les relations bilatérales. Cette prise de position d’Emmanuel Macron, renforcée par son discours au Parlement marocain fin octobre, marque un tournant majeur. Le choix français d’un alignement sur les thèses marocaines a entraîné le retrait immédiat de l’ambassadeur algérien à Paris, laissant le poste vacant. Les gestes mémoriels français, comme la reconnaissance de l’assassinat de Larbi Ben M’hidi par des militaires français, n’ont pas suffi à apaiser la colère algérienne. La visite du président français à Rabat n’a fait qu’exacerber les tensions, perçue à Alger comme une confirmation de l’engagement français aux côtés du Maroc.

La littérature comme nouveau terrain d’affrontement

Les affaires Kamel Daoud et Boualem Sansal illustrent comment la sphère culturelle devient un nouveau champ de bataille diplomatique. Le prix Goncourt attribué à Kamel Daoud pour son roman « Houris » a déclenché une polémique en Algérie, où deux plaintes ont été déposées contre l’écrivain. L’une émane de Saâda Arbane, rescapée du terrorisme, qui accuse l’auteur d’avoir utilisé son histoire sans consentement. L’arrestation de Boualem Sansal à son arrivée en Algérie, après ses déclarations controversées sur l’appartenance historique de l’ouest algérien au Maroc, a provoqué une levée de boucliers en France, particulièrement marquée à l’extrême-droite. Ces deux affaires révèlent la fragilité des relations culturelles franco-algériennes et leur instrumentalisation politique.

Les enjeux sous-jacents d’une relation complexe

Les tensions actuelles masquent des enjeux plus profonds entre les deux pays. La question mémorielle reste centrale, malgré les tentatives de rapprochement comme la visite « très réussie » d’Emmanuel Macron à Alger en août 2022. L’accord de 1968, la lutte contre l’immigration et les relations commerciales constituent autant de points de friction exploités par certains courants politiques, notamment l’extrême-droite française qui milite pour une rupture des relations. Cette multiplication des contentieux traduit une détérioration progressive des rapports bilatéraux, où chaque nouvelle crise semble plus difficile à surmonter que la précédente. Les réactions diplomatiques de part et d’autre suggèrent que les deux pays peinent à trouver un terrain d’entente, malgré leur interdépendance historique et leurs intérêts communs.