Maghreb: cette ville chute dans le classement mondial des villes influentes

Centre-ville de Casablanca. Photo : Karim Achalhi

Le dernier rapport du cabinet américain Kearney révèle un recul préoccupant de Casablanca dans la hiérarchie des villes mondiales les plus influentes. La métropole marocaine se positionne désormais au 105ᵉ rang sur 156 villes évaluées, accusant une régression de cinq places par rapport à l’édition précédente selon nos recoupements d’informations.

Le déclassement de la capitale économique du Royaume s’inscrit dans une trajectoire descendante observée depuis 2019, où elle occupait la 98ᵉ position. Plus inquiétant encore, la ville est absente de certains classements spécifiques, notamment celui des « villes intelligentes ». Son potentiel futur, mesuré par l’indice des perspectives, la situe à la 137ᵉ place, témoignant des défis considérables auxquels elle fait face.

Le podium mondial reste dominé par les métropoles traditionnelles : New York, Londres, Paris et Tokyo conservent leur suprématie. L’Asie affirme sa présence avec deux villes chinoises dans le top 10 : Pékin et Shanghai, respectivement 6ᵉ et 8ᵉ. Dans la région MENA, Dubaï maintient son leadership à la 24ᵉ position, devançant Doha (51ᵉ) et Abou Dhabi (59ᵉ).

L’étude Kearney souligne l’importance croissante des enjeux environnementaux pour les centres urbains. Les villes, particulièrement vulnérables aux catastrophes climatiques, font face à des pertes financières et matérielles significatives qui impactent leur développement.