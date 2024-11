Maghreb: les clés du succès touristique d’un pays dévoilé par un média britannique

Photo : DR

Le quotidien britannique The Telegraph a récemment mis en lumière les multiples facettes qui propulsent le Maroc au rang de première destination touristique d’Afrique en 2024. Cette reconnaissance s’appuie sur la richesse culturelle, la diversité naturelle et les infrastructures modernes du Royaume, qui captivent un nombre croissant de visiteurs.

Le Maroc séduit par sa capacité à offrir des expériences variées et accessibles. Les vols directs depuis 14 villes britanniques, opérés par 28 compagnies aériennes, permettent aux visiteurs de rejoindre le pays en moins de quatre heures. Une fois sur place, les voyageurs peuvent explorer des paysages aussi divers que les sentiers du Haut Atlas, les plages d’Agadir ou encore les médinas pittoresques de la côte atlantique. Les villes impériales comme Fès, Rabat et Casablanca, avec leur patrimoine culturel riche, complètent cette palette d’expériences.

Publicité

Selon The Telegraph, l’attrait croissant du Maroc s’explique également par des investissements stratégiques dans le tourisme. La création de nouveaux vols et itinéraires a contribué à une hausse de 18 % des arrivées touristiques depuis le début de l’année. À cela s’ajoute une mise en avant de la culture et de la créativité, illustrée notamment par l’inauguration du Grand Théâtre de Rabat, un édifice que certains comparent déjà à l’Opéra de Sydney. Cet événement symbolise la dynamique culturelle du pays, renforcée par des festivals et des concerts qui attirent un public international.

La ville de Ouarzazate, surnommée « la porte du désert », figure également parmi les incontournables. Réputée pour ses studios de cinéma ayant accueilli des productions majeures telles que Gladiator II, elle offre une immersion dans l’univers du septième art tout en mettant en valeur le charme de ses paysages désertiques.

Outre ses attraits culturels, le Maroc propose une large gamme d’activités pour les amateurs de plein air. De la randonnée dans les montagnes à la saison de surf s’étendant de septembre à avril, en passant par les escapades balnéaires, le pays répond aux attentes des voyageurs les plus exigeants.