Maghreb: les intoxications alimentaires se multiplient 

Au Maroc, le nombre d’intoxications alimentaires est en constante hausse. Résultat, les autorités alertent et tirent la sonnette d’alarme, au même titre que les associations de défense des droits des consommateurs, qui invitent le gouvernement et les représentants nationaux de rapidement réagir.

La raison ? Selon les derniers chiffres, on observe au Maroc un véritable tsunami de cas d’intoxications alimentaires, et ce, quand bien même le gouvernement a tenté d’enrayer cette explosion en présentant un plan qui beaucoup jugent inefficace. En effet, Abdelouafi Laftit a récemment annoncé des mesures visant à garantir la bonne santé des consommateurs, comme la création de bureaux communaux de contrôle sanitaire.

Les associations marocaines appellent à plus de contrôles

Des bureaux qui sont accompagnés de médecins spécialisés, de vétérinaires, mais aussi d’infirmiers et de techniciens en santé publique. Malgré tout, les associations pointent du doigt le fait que ces bureaux sont plutôt là pour répondre à un besoin, après intoxication, et non pas pour s’en prendre à la racine du problème. Ces bureaux ne sont pas équipés pour contrôler la sécurité et la qualité de la nourriture qui est proposée dans ces établissements.

D’une voix commune, associations et ONG appellent ainsi à ce que soit créée une institution entièrement indépendante afin que celle-ci s’occupe de vérifier la qualité de la nourriture servie, que les normes imposées soient respectées et que des inspections soient fréquemment menées dans ces restaurants pour garantir aux consommateurs, la possibilité de se nourrir correctement.

Un patrimoine culinaire et une image à préserver

Sans surveillance stricte et efficace de la part des autorités, alors le nombre de cas d’intoxications alimentaires pourrait continuer de grimper, impliquant une défiance totale à l’encontre des restaurateurs marocains. De quoi ternir l’image d’un pays dont la gastronomie est réputée et qui souhaite surfer sur le tourisme pour continuer à développer et à renforcer son économie.