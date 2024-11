Qualification du Bénin à la CAN 2025 : Le gouvernement s’exprime

Le Bénin s’est qualifié pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025 après avoir décroché un précieux match nul (0-0) contre la Libye ce lundi 18 novembre 2024, en terre libyenne. Cette performance permet aux Guépards de retrouver la compétition continentale après plusieurs absences. Le Rwanda et la Libye, quant à eux, terminent leur parcours dans ces éliminatoires et devront suivre la compétition depuis chez eux.

Cette qualification marque une nouvelle étape dans l’histoire du football béninois. Après un parcours marqué par des moments de tension et des matchs décisifs, l’équipe nationale a su démontrer sa résilience et son engagement pour décrocher une place dans la prestigieuse compétition continentale. Sous la houlette de leur sélectionneur, les Guépards ont su maintenir une défense solide lors de leur confrontation face à la Libye, un match crucial où un nul suffisait pour assurer leur qualification. Avec cette qualification en poche, le Bénin se prépare désormais à représenter fièrement son drapeau lors de la CAN 2025 au Maroc.

Réaction du gouvernement

Bravo les Guépards pour cette qualification acquise de haute lutte. Le fruit de l’effort, du travail acharné. Comme il l’a fait durant toute cette campagne qualificative, le Gouvernement sera encore à vos côtés pour la préparation de la phase finale de la CAN 2025, avec l’assurance que vous offrirez des moments de joie et de fierté au Peuple béninois.

Allez les Guépards.