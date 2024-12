Hydrogène vert au Maghreb: les grandes ambitions de ce pays

Photo DR

Le Maroc s’affirme comme un acteur mondial majeur dans le développement de l’hydrogène vert, avec des objectifs ambitieux de 120 GW de capacités renouvelables et des investissements prévus de plus de 300 milliards de dollars. Cette initiative stratégique positionne le pays comme un leader incontournable dans ce secteur d’avenir.

Selon G12, société spécialisée dans les énergies renouvelables et le développement durable, les projets en cours sont stratégiquement répartis à travers le pays pour optimiser l’exploitation des ressources naturelles. Un baromètre détaillé des projets d’hydrogène vert cartographie les capacités de production prévues dans les différentes régions marocaines.

Publicité

Une chaîne de valeur intégrée

Les investissements massifs prévus couvriront trois axes majeurs : la construction d’infrastructures énergétiques (parcs solaires et éoliens), le développement d’usines de production d’hydrogène et d’ammoniac, et la mise en place de réseaux logistiques pour l’exportation. Cette approche intégrée vise à créer une chaîne de valeur complète, du développement industriel local à la création de milliers d’emplois verts.

Le projet ambitionne de répondre à une demande mondiale croissante, particulièrement européenne, tout en générant des opportunités économiques locales substantielles. La stratégie inclut le renforcement de l’intégration industrielle via la fabrication locale d’équipements et la création de nouveaux métiers liés à l’économie verte.

L’hydrogène vert, pilier de la transition énergétique

Cette initiative s’inscrit dans la lutte globale contre le réchauffement climatique. L’hydrogène vert, produit à partir d’énergies renouvelables, représente une solution prometteuse pour décarboner les secteurs industriels et les transports lourds. Son développement massif au Maroc pourrait contribuer significativement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre tout en créant un nouveau modèle de développement économique durable et de nouveaux emplois qualifiés. Un argument de poids pour conserver ou attirer de nouveaux talents.