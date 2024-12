Maghreb: ce puissant membre des BRICS cible plusieurs secteurs dans un pays

© Pixabay

Le paysage économique algérien suscite un intérêt croissant sur la scène internationale, particulièrement auprès des investisseurs d’un puissant membre des BRICS. Les opportunités offertes par le marché algérien attirent désormais l’attention des grandes organisations économiques indiennes, qui perçoivent le potentiel de développement dans plusieurs secteurs stratégiques.

Lors du récent Sommet de partenariat à New Delhi, le ministre algérien du Commerce intérieur et de la Régulation du marché, Tayeb Zitouni, a multiplié les rencontres stratégiques avec des acteurs économiques indiens de premier plan. Ces échanges ont mis en lumière les perspectives prometteuses de collaboration entre les deux pays, notamment dans des domaines aussi variés que l’industrie manufacturière, l’agriculture et les technologies.

Publicité

La Confédération de l’industrie indienne, représentée par son président Sanjiv Puri, a manifesté un vif intérêt pour les opportunités d’investissement algériennes. Les discussions ont particulièrement mis l’accent sur les secteurs de l’industrie lourde, de l’agriculture et des technologies, révélant une convergence des ambitions économiques.

Les récentes réformes économiques engagées par l’Algérie constituent un élément attractif pour les investisseurs étrangers. Le gouvernement algérien a clairement exprimé sa volonté de faciliter l’investissement et d’améliorer le climat des affaires, une démarche qui séduit les opérateurs économiques internationaux.

La Fédération indienne du commerce et de l’industrie, par la voix de sa directrice générale Jyoti Vij, a souligné la dynamique positive des relations bilatérales. L’objectif affiché est de construire des partenariats durables et mutuellement bénéfiques, au-delà des simples échanges commerciaux traditionnels.

Les perspectives de collaboration s’articulent autour de plusieurs axes prometteurs : intensification des visites d’hommes d’affaires, organisation d’événements économiques communs et exploration conjointe de nouveaux créneaux d’investissement. Les deux pays semblent déterminés à franchir une nouvelle étape dans leur coopération économique.

Publicité

Cette dynamique s’inscrit dans un contexte plus large de rapprochement diplomatique, illustré notamment par la visite d’État de la présidente indienne Droupadi Murmu en Algérie en octobre dernier. Les dirigeants des deux nations ont manifesté leur volonté de renforcer leurs relations et d’explorer de nouvelles opportunités de partenariat économique.