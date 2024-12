Maghreb : un « complot français » déjoué selon ce pays

Des policiers algériens - Photo : DR

Les rapports entre certains Etats maghrébins et la France traversent souvent des périodes difficiles, influencées par des divergences mémorielles, des différends diplomatiques ou des accusations d’ingérence de part et d’autre. L’attribution des visas, la réadmission de personnes en situation irrégulière, ou encore la mise en avant de lectures historiques différentes font partie des points sensibles qui alimentent la prudence, voire la méfiance, dans les relations bilatérales. Les acteurs en présence, qu’ils soient gouvernementaux ou issus de la société civile, tentent régulièrement de défendre leurs intérêts et leurs positions, parfois à travers des canaux informels ou des collaborations jugées ambivalentes.

L’Algérie pointe un projet clandestin

Les autorités algériennes affirment avoir empêché une tentative visant à former des groupes armés sur leur territoire, projet qui serait, selon elles, lié à un service de renseignement français. Cette allégation s’appuie sur le témoignage d’un homme se présentant comme ancien jihadiste repenti. Cet individu, aujourd’hui sous la surveillance des services algériens, évoque un recrutement en Europe et la promesse de financements contre la constitution de cellules clandestines. La description qu’il fait de ses intermédiaires, ainsi que des échanges enregistrés, laisse planer l’idée d’un dispositif complexe impliquant diverses entités, certaines liées à la France, dont une organisation présentée comme spécialiste de la prévention de la radicalisation.

Des lieux symboliques et des relais locaux

L’affaire rapportée se nourrit de scènes au cœur de grandes villes algériennes, dans des espaces marqués par la présence française, où des contacts auraient eu lieu entre l’accusé et des personnes soupçonnées d’appartenir à un réseau de renseignement étranger. Les autorités mettent en avant l’existence de rencontres dans des milieux institutionnels ou semi-officiels, ce qui interroge sur l’efficacité du filtrage sécuritaire et sur la capacité de certains acteurs à contourner les lignes de vigilance habituelles. Les implications portent sur le suivi des individus radicalisés, sur le contrôle des flux migratoires, ainsi que sur la prévention d’activités subversives, alors que la région demeure sensible à toute forme d’ingérence extérieure.

Une affaire au cœur de rivalités politiques

L’événement suscite l’incompréhension chez une partie de l’opinion, toujours à l’affût des manœuvres régionales et internationales susceptibles de faire osciller l’équilibre. Au-delà des affirmations et des soupçons, cette histoire rejoint un ensemble plus large de frictions anciennes et nouvelles entre Alger et Paris, marquées par des questions touchant au passé colonial, à la place des communautés transnationales et à la protection des intérêts nationaux. Les révélations, encore parcellaires, contribuent ainsi à nourrir un climat déjà attentif à toute forme d’ingérence, dans une région où chaque épisode est analysé à travers le prisme des rapports de force et des ambitions déclarées ou masquées.