Afrique : la Russie a envoyé 30000 tonnes de diesel à cet allié

Photo d'illustration d'un pétrolier

Alors que la France est confrontée à divers déboires en Afrique, la Russie quant à elle continue d’étendre son influence. Dans la zone du Sahel par exemple, l’influence russe n’est plus à démontrer. Sur le continent, l’ombre de Moscou est plus que jamais présent dans le secteur de la défense, économique, culturel, diplomatique. La République Centrafricaine est un pays qui illustre bien le softpower russe.

Miné par de longues années de conflits sociopolitiques, la Centrafrique tente de se reconstruire. Le président Faustin Archange Touadera fait de son mieux pour relever son pays, mais la tâche est titanesque, car le pays part de très loin. Les relations entre États ne privilégiant que les intérêts, la Russie a su positionner ses pions en Centrafrique.

Moscou accompagne Bangui dans son processus de reconstruction. Dans un geste témoignant du renforcement des relations bilatérales, la Russie a envoyé 30000 tonnes de carburant diesel à destination de la République centrafricaine. Cette annonce a été faite récemment par Alexandre Novak, vice-Premier ministre russe.

Alexandre Novak a également annoncé que les deux pays travaillent à l’élaboration d’un mécanisme pour formaliser les futures livraisons de carburant. Ce document vise à définir les termes d’une coopération commerciale plus régulière, permettant à la Centrafrique de bénéficier d’un approvisionnement stable en carburant russe. Cette initiative peut jouer un rôle clé dans la stabilité énergétique de Bangui, tout en renforçant l’influence économique de Moscou dans le pays.

Avec cette démarche, la Russie continue de consolider sa présence en Afrique, dans un contexte de concurrence entre grandes puissances pour le contrôle des ressources et des marchés africains. Ce partenariat énergétique illustre une stratégie plus large de Moscou, qui cherche à étendre son influence politique et économique sur le continent. Cela se traduit par des accords bilatéraux stratégiques comme celui avec la Centrafrique.