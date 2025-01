Maghreb: des contrats pétroliers majeurs annoncés

Photo : Reuters

L’Algérie est sur le point de franchir une étape cruciale dans son développement énergétique avec l’annonce de la signature prochaine de contrats stratégiques entre Sonatrach et les géants américains Chevron et ExxonMobil. Ces accords, qui devraient être finalisés dans un mois selon Rachid Nadil, Directeur de l’Agence de régulation des hydrocarbures (ARH), marquent un tournant décisif dans la stratégie d’ouverture du pays aux partenariats internationaux.

Les négociations en cours se concentrent principalement sur les aspects juridiques des contrats, faisant suite aux protocoles d’accord signés en mars 2022. Ces derniers concernent le développement des hydrocarbures dans le bassin de Berkine pour Chevron, et les régions d’Ahnet et de Gourara pour ExxonMobil, témoignant de l’ambition de l’Algérie d’exploiter pleinement son potentiel énergétique.

Un cadre propice aux investissements

Le climat des investissements en Algérie connaît une amélioration significative, comme en témoigne l’intérêt croissant des majors internationales. Cette attractivité nouvelle résulte des efforts déployés pour moderniser le cadre réglementaire et faciliter les partenariats stratégiques, attirant déjà des acteurs majeurs comme Sinopec, Eni, Gazprom et Midad Energy.

Ces collaborations s’inscrivent dans une vision plus large visant à renforcer la production et l’exportation d’hydrocarbures, tout en diversifiant les sources d’investissement. L’Algérie cherche ainsi à consolider sa position sur le marché énergétique mondial, particulièrement dans un contexte où la demande en gaz naturel ne cesse de croître.

Des perspectives prometteuses pour l’Algérie

La concrétisation de ces partenariats promet des retombées économiques considérables pour l’Algérie, notamment en termes d’investissements directs, de modernisation des infrastructures et de transfert technologique. Pour les géants américains, ces accords représentent une opportunité stratégique d’établir une présence durable dans une région aux ressources abondantes, tout en diversifiant leurs activités à l’échelle mondiale et surtout, de se positionner sur un marché en pleine expansion, l’Algérie devenant peu à peu, l’un des pays qui comptent le plus en matière de pétrole, au monde.