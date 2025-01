Etudiante harcelée à l’UAC au Bénin : L’enseignant suspendu, l’Inf et le procureur saisis  

Entrée de l'UAC. Photo DR

Un cas de harcèlement sexuel impliquant un enseignant et une étudiante au sein du Département de Sociologie-Anthropologie (DSA) de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FSHS) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) a poussé les autorités académiques à réagir vigoureusement. Dans une intervention sur UAC WEB TV, Madame Prisca Sokêhoun Gogan, Secrétaire Générale de l’université et Présidente de l’Observatoire Genre de l’UAC, a détaillé les actions entreprises pour répondre à cet incident.

Selon Mme Gogan, l’enseignant mis en cause occupait la fonction de chef adjoint de département et était le directeur de mémoire de la victime. Alerté, le rectorat a rapidement réagi en convoquant une réunion regroupant les responsables du département, le mis en cause et les autorités académiques.

Face à la gravité des faits et à leur impact sur la réputation de l’UAC, plusieurs mesures conservatoires ont été immédiatement mises en place. Le dossier a été transmis au point focal de l’Institut National de la Femme (INF) au sein de la faculté, et l’enseignant a été suspendu de ses fonctions administratives ainsi que de toute activité pédagogique et d’encadrement. Par ailleurs, une lettre de saisine sera adressée au procureur de la République pour engager des poursuites judiciaires.

Malgré les efforts des autorités académiques pour organiser une rencontre entre le père de la victime et le rectorat, cette initiative n’a pas pu aboutir en raison de l’indisponibilité du parent concerné. Cependant, l’information a été portée à l’attention des autorités ministérielles pour un suivi rigoureux du dossier.

Mme Gogan a profité de cette occasion pour rappeler que le harcèlement sexuel est un délit sévèrement puni, notamment dans le milieu éducatif, où les sanctions sont aggravées. Elle a réitéré l’engagement de l’UAC à maintenir un environnement d’apprentissage et de travail respectueux, à l’abri de toute forme d’abus ou de discrimination.