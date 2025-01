Hydrocarbures au Maghreb: une société saoudienne se renforce

Photo: DR

Le PDG de Midad Energy North Africa, Cheikh Abdulelah Bin Mohammed Bin Abdullah Al-Aiban, a exprimé un vif intérêt pour le renforcement des investissements de sa société en Algérie lors d’une audience à Alger. Cette rencontre s’est tenue en présence du ministre d’État algérien, Mohamed Arkab, et du PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, soulignant l’importance stratégique de ces discussions bilatérales.

Le responsable saoudien a mis en avant l’attractivité exceptionnelle du climat d’investissement algérien et les opportunités prometteuses offertes par le secteur des hydrocarbures. Il a également réaffirmé l’engagement de Midad Energy à renforcer sa coopération avec Sonatrach dans divers domaines d’intérêt commun, afin de servir les intérêts économiques des deux nations.

Publicité

Renforcement des liens énergétiques algéro-saoudiens

L’Algérie confirme ainsi sa position de leader régional dans le secteur des hydrocarbures, avec une capacité d’extraction et de production significative. Cependant, cette situation soulève des questions sur la dépendance économique du pays envers un secteur caractérisé par sa volatilité, malgré les opportunités de croissance qu’il représente pour les investissements étrangers.

Les discussions entre les deux parties ont porté sur le développement des gisements, la recherche, la prospection et la production d’hydrocarbures en Algérie. Ces échanges s’inscrivent dans une dynamique de renforcement des relations fraternelles entre l’Algérie et l’Arabie saoudite, comme l’a souligné le ministre Arkab. Une bonne nouvelle, en outre, pour l’économie régionale.

Perspectives de collaboration technique et stratégique

L’accent a également été mis sur les nouvelles possibilités de partenariat tout au long de la chaîne de valeur de l’industrie pétrolière et gazière. Les deux parties envisagent le développement de projets stratégiques favorisant l’échange de connaissances et le développement des compétences dans le secteur des hydrocarbures, témoignant d’une volonté commune de construire une collaboration durable et mutuellement bénéfique.