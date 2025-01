Maghreb: ces 3 pays dans le top 5 africain de l’indice du coût de la vie

Photo Tripadvisor

Avec le déclenchement du conflit russo-ukrainien, le prix de nombreuses denrées alimentaires se sont envolés sur le marché international. L’économie mondiale est encore largement tributaire des énergies fossiles. La Russie et l’Ukraine sont deux piliers mondiaux de la livraison de pétrole et de gaz. Cette situation a eu un impact aux quatre coins de la planète.

L’Afrique n’a pas échappé à ce contexte difficile. Dans de nombreux pays, l’inflation a atteint des sommets. Des pays ont réussi à mettre en place des mécanismes pour amortir le choc. C’est le cas des nations du Maghreb. La plateforme Numbeo, qui établit chaque année un classement mondial basé sur des indices de coût de la vie a classé 3 pays maghrébins dans le top 5 des pays africains avec le coût de la vie le moins cher. Il s’agit de la Libye de l’Algérie et de la Tunisie.

Selon les données de Numbeo, la Libye décroche la première place africaine avec un indice de 18,6, positionnant le pays parmi les destinations les moins coûteuses au monde. L’Algérie, avec un indice de 24,5, et la Tunisie, à 25,5, suivent de près, consolidant la domination maghrébine dans cette catégorie. Ces chiffres traduisent un coût de la vie particulièrement bas, englobant des éléments tels que le logement, l’alimentation, les transports et les services essentiels.

Malgré des contextes économiques marqués par des défis structurels et des crises conjoncturelles, ces pays du Maghreb continuent d’offrir des conditions de vie accessibles à une large partie de leur population. Les subventions étatiques sur les produits de première nécessité, notamment les carburants et les denrées alimentaires, jouent un rôle clé dans le maintien de cette compétitivité. Ce classement met également en lumière les disparités économiques sur le continent africain.

Alors que le Maghreb offre un coût de la vie relativement faible, d’autres régions comme l’Afrique australe ou certains pays de l’Afrique de l’Est affichent des indices plus élevés, souvent en raison de la dépendance aux importations et d’un pouvoir d’achat limité. Si le Maghreb continue de se positionner comme une région où le coût de la vie est parmi les plus bas en Afrique, les défis économiques ne manquent pas. La pression sur les finances publiques, les réformes nécessaires pour moderniser les économies locales et les dynamiques sociales émergentes pourraient impacter ces équilibres dans les années à venir. Découvrez ci-dessous le top 5 africain où le coût de la vie est le plus bas selon l’indice Numbeo :