Maghreb: des vagues dangereuses vont frapper cette région

Les conditions météorologiques maritimes constituent un phénomène naturel particulièrement changeant et imprévisible, nécessitant une vigilance constante de la part des autorités et des usagers du littoral. Les paramètres atmosphériques et océaniques peuvent se dégrader rapidement, transformant une situation stable en configuration à risque en quelques heures seulement. Cette réalité impose une surveillance météorologique permanente et la diffusion d’alertes précises pour garantir la sécurité des populations côtières.

Phénomène maritime exceptionnel : Le littoral atlantique marocain fera face à une situation préoccupante ce jeudi 30 janvier. Le ministère de l’Équipement et de l’Eau signale l’arrivée de puissantes vagues orientées nord-ouest à nord, affectant la zone côtière entre Cap Spartel et Tarfaya. Ces masses d’eau, d’une amplitude significative comprise entre 4 et 6,5 mètres, se succèdent à intervalles réguliers de 10 à 15 secondes.

La portion littorale entre Mehdia et Safi s’avère particulièrement exposée, avec des pics d’intensité attendus durant la matinée et l’après-midi. Le phénomène se conjugue avec des marées hautes importantes, atteignant des niveaux de 2,90 à 3,90 mètres. Ces maxima sont prévus à deux moments critiques de la journée : entre 3h30 et 4h00 du matin, puis entre 15h50 et 16h30.

Les services météorologiques anticipent une amélioration progressive des conditions. Le retour à une situation plus clémente débutera vendredi 31 janvier au matin pour les zones situées au nord du Cap Ghir. Les secteurs méridionaux devront patienter jusqu’au samedi 1ᵉʳ février pour observer une accalmie.