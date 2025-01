(MAXIM SHEMETOV / REUTERS)

La Russie a annoncé l’ouverture d’une enquête concernant des allégations de meurtres de civils par les forces ukrainiennes dans le village de Russkoe Porechnoye, situé à environ vingt kilomètres de la frontière. Cette nouvelle accusation s’inscrit dans le contexte d’une guerre qui, depuis plus de deux ans, a fait des dizaines de milliers de victimes et provoqué une crise internationale majeure.

Selon le Comité d’enquête russe, les troupes ukrainiennes auraient tué au moins sept civils qui se cachaient dans le sous-sol d’une maison. Cette accusation intervient dans le contexte d’une offensive surprise lancée par l’Ukraine en août dans la région de Koursk, où elle affirme que près de 2000 civils vivent encore dans les zones sous son contrôle.

Des allégations difficiles à vérifier

Les forces russes affirment avoir commencé à repousser cette offensive et repris plusieurs localités, dans un conflit qui continue d’exacerber les tensions entre la Russie et les pays occidentaux soutenant l’Ukraine. Des médias d’État russes ont diffusé une vidéo montrant des soldats russes découvrant des corps dans un sous-sol.

Cependant, l’AFP n’a pas pu vérifier ces affirmations ni l’authenticité de la vidéo, tandis que l’Ukraine n’a pas encore réagi officiellement à ces accusations. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a qualifié l’incident de « massacre cannibale de civils ». Cette accusation s’inscrit dans un contexte plus large d’accusations mutuelles de crimes de guerre entre les deux pays depuis le début du conflit.

Le spectre de Boutcha

Les allégations russes font écho aux événements de Boutcha, où les forces russes sont accusées d’avoir tué des centaines de civils ukrainiens. Si Moscou a toujours nié ces atrocités, plusieurs organisations indépendantes et médias internationaux, dont l’AFP, ont documenté et vérifié ces crimes, contredisant la version russe d’une mise en scène ukrainienne. Ce conflit, qui ne montre aucun signe d’apaisement, continue d’alimenter une profonde crise humanitaire et diplomatique.